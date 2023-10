BMW onthult wanneer de nieuwe 5 Touring komt

BMW heeft bekendgemaakt wanneer je de nieuwe 5 Serie Touring kunt verwachten.

De achtste generatie 5 Serie is een feit. Recent voelden we zelf de nieuwe BMW i5 aan de tand, de volgende stap is het uitleveren aan klanten. De verkooplancering begon in Zuid-Korea. Inmiddels komt de levering in andere markten op gang.

Vanaf volgende week is Duitsland aan de beurt. Diezelfde week volgen nog andere Europese landen, maar BMW maakt dan weer niet duidelijk welke landen precies. Een week daarna is de Verenigde Staten aan de beurt. Het gaat hier om de lancering van de 5 Series Sedan en de i5 Sedan.

BMW 5 Serie Touring

Leuk en aardig, maar Nederlanders zitten natuurlijk te wachten op de Touring. Want op basis van de nieuwe generatie BMW 5 Serie komt er ook weer een Touring en voor het eerst een i5 Touring. Op die laatste moeten we nog wachten. BMW durft het nog niet te hebben over de marktlancering van de i5 Touring.

Wel heeft het merk meer bekendgemaakt over de 5 Serie Touring. De wereldpremière is in de lente van 2024. De aandrijflijn zal één op één worden overgenomen van de 5 Serie sedan. Maar waar de 5 Serie Sedan en de i5 Sedan tegelijk uitgebracht werden, moet je nog wat langer wachten op de i5 Touring. Voorlopig blijft het bij de 5 Serie Touring met benzine- en dieselmotoren.

M5

Naast de reguliere 5 Serie komt er ook weer een nieuwe generatie BMW M5. Het hete aan dit model is dat deze in Sedan én Touring komt. Het is voor het eerst sinds de E61 M5 Touring met V10 dat BMW weer een Touring van de M5 uitbrengt. Kortom, belangrijke primeurs voor de achtste generatie 5 Serie.

BMW is niet van plan de 5 Serie Touring in de Verenigde Staten uit te brengen. De modelvariant verschijnt in geselecteerde markten, namelijk Europa, Japan en Taiwan.