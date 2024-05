Dit zijn de tofste edities van de Fiat (Abarth) 500

Een compilatie van de wijde wereld aan speciale en geinige edities van de Fiat 500 en natuurlijk de Abarth-versie.

De originele Fiat 500 heeft het Italiaanse merk geen windeieren gelegd. Een piepklein autootje, ideaal voor de kleine straatjes van de Italiaanse steden en dorpen. Kleine autootjes waren in de jaren ’50, ’60 en ’70 in trek en het zorgde voor een cultstatus vergelijkbaar met die van de Kever en klassieke Mini Cooper.

Revival

Fiat werd door de revivals van die twee ook aangestoken om de 500 in een nieuw jasje te steken. Grappig feitje: Italdesign pende al eens een auto die dat zou moeten doen, de Lucciola concept. Die werd nooit door Fiat in productie genomen en verscheen toch in productie toen het design verkocht werd aan Daewoo.

De echte Fiat 500 Concept kwam in 2004 en heette Trepiùno, omdat Fiat de steeds populairder wordende ‘3+1’-layout beoogde (Trepiùno is Italiaans voor Drie En Eén). De 500 was hoofdzakelijk bedoeld als driezitter: bestuurder, passagier en één persoon op de achterbank, maar ‘in geval van nood’ paste er iemand achter de bestuurder. De Trepiùno werd getekend door Roberto Giolito van Centro Stile Fiat, die ook bijvoorbeeld de Multipla ontwierp.

Het uiteindelijke design op basis van de Trepiùno komt echter van de welbekende Britse designer Frank Stephenson, die de auto op een paar fronten ietsje herzag. Wat vooral een rol moest spelen is dat het gezicht van de Fiat 500 vriendelijk moest kijken, iets wat de Trepiùno niet helemaal deed. De echte 500 was een vrolijke en schattige auto en de productieversie met chassiscode 312 was al direct een hit. Italië hield al direct van deze handtas op wielen en de rest van de wereld sloot snel aan. Voor een praktische kleine auto bestond de Panda, de 500 werd echt een modestatement.

Edities

Het originele idee was om jullie mee te nemen door ALLE speciale edities van de Fiat 500 (312), Abarth-versies incluis. Nou zijn wij op zich niet vies van een longread van tijd tot tijd, maar met het aantal speciale edities van de Fiat 500 wordt het echt extreem lang. De auto is namelijk al bijna 17 jaar in productie en in die tijd heeft Fiat bijna elke scheet gevierd. Er zijn namelijk, voor zover wij kunnen vinden (dus het zouden er meer kunnen zijn), 120(!) speciale edities van de 500 geweest. Een artikel daarover zou een essay worden wat een universitaire eindscriptie op een ansichtkaart laat lijken. En hoe veel daarvan zijn nou écht interessant?

Dus doen we het zo: we hebben er een compilatie van gemaakt. Dit zijn de meest kekke, geinige, onverwachte, ongepaste, gepaste en merkwaardige speciale edities die Fiat ooit uitbracht van de 500. Eerst de normale 500, en daarna ook nog wat speciale edities van de Abarth-versie.

Fiat 500 Felipe Massa

Iets wat vrij snel opvalt bij de Fiat 500: hij komt uit de tijd dat Fiat zo veel mogelijk gebruik maakte van het feit dat zij Ferrari bezaten. En dus is er een connectie tussen Fiat en Scuderia Ferrari in de F1. Zo kon Felipe Massa, die des tijds voor Ferrari reed, altijd lekker meedoen in alle marketingpraat. En als bedankje? Kreeg hij deze Fiat 500. Maar laat het ietwat standaard uiterlijk je niet misleiden: dit was des tijds de snelste Fiat 500. Het was al de 1.4, toen nog zonder turbo, die 100 pk leverde. Dat was in 2008 de topmotor. De motorafdeling van Fiat peuterde er een extra 20 pk uit, speciaal voor de ene auto die voor Massa werd. De snelste Fiat voor je Ferrari-coureur! Totdat de turbo-aangedreven Abarth 500 later dat jaar kwam mét turbo en 135 pk.

Fiat 500 Zagato

Wat we hebben geleerd van alle edities van de Fiat 500? Je kan er eigenlijk alles mee. Eén ideetje is altijd in het conceptstadium gebleven. Zagato had namelijk het idee om van de Fiat 500 een soort coupé te maken. Inclusief double bubble-dak, vrij forse ducktail-spoiler achterop en kekke velgen. Het lijnenspel achter, waar de vorm van het dak een perfecte kruising maakt met de lijn die van de spoiler naar de schouderlijn gaat, is eigenlijk gewoon kunst. De Zagato bleef bij één exemplaar en een productieversie kwam er niet.

Fiat 500 Anniversario

Wat wel gewoon in productie ging: de Fiat 500 Anniversario uit 2017. Anniversario staat voor jubileum en in dit geval dat de Fiat 500 dat jaar 60 jaar bestond. Het tweekleurige interieur is tof, de ietwat retro-aanvoelende kleurkeuzes zijn tof, maar de echte reden dat deze editie laat zien wat Fiat durfde met de 500: de velgen. Een hoedtik naar de oude velgen met chromen wieldoppen die auto’s hadden in de fifties. Geniaal.

Fiat 500C Riva

Niet alle speciale edities voor de Fiat 500 waren voor eigen gewin. Soms was er een samenwerking met een ander bedrijf. Diesel, Gucci, Barbie, GQ, zelfs Pink Ribbon die de winst doneerde aan borstkankeronderzoek: het kon allemaal. Ook andere voertuigfabrikanten werden wel eens betrokken bij de Fiat 500. Zoals Italiaanse botenbouwer Riva. De Fiat 500C Riva werd eigenlijk het perfecte plaatje voor een Italiaan die zijn Riva-boot aan dokt ergens in de Rivièra en naadloos naar zijn Fiatje kan overstappen om thuis te komen. De Mediterraans-achtige donkerblauwe lak, beige interieur, chromen details, blauw canvas dakje en natuurlijk het belangrijkste: echt Riva-achtig teakhout op het dashboard en de versnellingspook.

Fiat 500 Cult

Om de Fiat 500 (non-Abarth) even af te sluiten: soms is eenvoud alles wat je wil. Nou heb je daar in theorie de Panda voor, maar veel mensen vinden de 500 nou eenmaal wat leuker. Mocht jij echt de meest eenvoudige 500 willen, dan is dat de Cult. Deze werd ontdaan van elke luxe en dat ging best ver. Tot het aanbieden van oersimpele wieldoppen en zelfs de vernieuwde koplampen van de facelift werden in de ban gedaan voor de oude halogeen-units! Wel kon je de Cult uiteraard krijgen in elke kleur die er was, waaronder knaloranje. Japan was groot fan van de Cult, tot het punt waar er meerdere speciale edities van deze oer-editie enkel voor de Japanse markt kwamen.

Abarth 500 esseesse Assetto Corse

Goed, de Abarth-versies dan. De Fiat 500 kwam voor het eerst als Abarth uit in 2008. De 1.4 die er al was werd de 1.4 T-Jet voor de Abarth en werd opgevoerd naar 135 pk middels een turbo en intercooler. Hij kwam ook vrij snel als ‘esseesse’-uitvoering, wat de fonetisch uitgeschreven Italiaanse manier van ‘SS’ is. Dan kreeg je 160 pk. Genoeg voor een dik bommetje, dus bracht Abarth al vrij snel de ‘Assetto Corse’ uit. Een compleet voor het circuit gebouwde editie van de Abarth 500 esseesse met heftige aerodynamica, een sequentiële zesbak en 205(!) pk. Eentje bemachtigen werd moeilijk: er kwamen maar 49 exemplaren van. Een referentie naar 1949, het jaar dat Abarth gesticht werd.

Abarth 695 Tributo Ferrari / Tributo Maserati

De nog verder opgevoerde Abarth 595 en 695 vormden ook de basis voor vele speciale edities. Met als leuk tweetal twee edities die wederom de banden met andere FCA-merken vieren. De eerste is de Abarth 695 Tributo Ferrari. Gespoten in de welbekende Ferrari-rode kleur en met strepen bovenop die doen denken aan de Ferrari 430 Scuderia. Daar doet de hele insteek van de Tributo Ferrari wel wat aan denken, met een gestript interieur met heftige kuipstoelen en veel koolstofvezel.

En de Tributo Maserati? Die probeert juist een soort Maserati GranCabrio na te doen. Donkerrode lak, mini-versies van de Maserati-drietandvelgen (die echt briljant zijn) en beige lederen interieur. Oh ja, en het is een 695C, een cabrio dus.

Abarth 695 Biposto Rosso Officine

Eigenlijk moeten we hier gewoon de Abarth 695 Biposto an sich benoemen, wat nog steeds de meest heftige versie van de Abarth en Fiat 500 is. Volledig gestript interieur, geen achterbank, rolkooi, onpraktische kuipstoelen met optioneel harnasgordels, lichtgewicht ruiten met optioneel enkel een kattenluikje dat open kan én optioneel de veelbesproken dog ring-versnellingsbak die ook nog eens richting de 10.000 euro kostte om te krijgen.

Er kwamen twee speciale versies van de Biposto. De eerste was de Record Edition, die alle 133 records vierde die Abarth heeft gehaald van 1949 tot 2016. Daarom kwamen er 133 stuks van. En de meest zeldzame? Dat was met 99 stuks de Abarth 695 Biposto Rosso Officine. Er was al een Ferrari-rode Fiat 500 die Fiat aan Ferrari-dealers gaf om in te zetten als leenauto, maar de heftigste Abarth-versie werd later toch iets gepaster geacht voor dat doel. 99 exemplaren van de Biposto werden Rosso Corsa gespoten en uitgedeeld aan Ferrari-dealers, met de eis dat de Fiatjes niet verkocht mochten worden door de dealer. Uiteindelijk liet Ferrari hun eisen daaromtrent wat los en met een beetje geluk kan je nu één van de 99 exemplaren bemachtigen als deze op de markt komen.

Abarth 695C Rivale

Die scène die we al schetsten met de rijke Italiaan die van zijn Riva-boot afstapt en in zijn speciale Fiat 500 stapt? Die kan datzelfde doen met een Abarth 695. Ook de opgepepte 500 kreeg namelijk een speciale Riva-editie, dit keer Rivale genaamd. Dezelfde donkerblauwe lak als bovenste helft van de two-tone, met de onderste helft zilver. Het blauwe dakje bleef en je kreeg blauwe lederen bekleding en nog steeds het echte Riva-teakhout. Eigenlijk de meest fraaie uitgevoerde Abarth die er is.

Abarth 695 70° Anniversario

Om in 2019 te vieren dat Carlo Abarth zijn merk oprichte in 1949, toen 70 jaar geleden, kwam Abarth met de 695 70° Anniversario op de proppen. Niet zo heftig als een Biposto, maar het kwam in de buurt. Vooral de geaccentueerde bodykit met opvallende two-tone kleurstelling viel op. Ook kwam deze editie met een dakspoiler die je handmatig kan verstellen om de downforce optimaal te krijgen voor elke setup.

Abarth 695 Tributo 131 Rally

Toch vinden wij deze editie, die erg lijkt op de Anniversario, nog een tandje gaver. Dit is tevens één van de laatste edities die Fiat onthulde voor de 500. De 695 Tributo 131 Rally is uiteraard een hommage aan de Abarth Fiat 131, een zwaar verbouwde versie van de Fiat 131 die succesvol werd in de rally. De 695 valt op door een blauw/zwart thema met unieke velgen en diezelfde enorme spoiler als de 70° Anniversario. Ook kreeg je het silhouet van de 131 in de stoelen gestikt.

BONUS: Fiat 500X Yacht Club Capri

Fiat bouwde ook nog twee 500’s die eigenlijk geen 500’s waren. De 500L en 500X waren een MPV en een kleine crossover die een 500-snoetje kregen om te kunnen profiteren van het beresterke 500-imago. Werkte dat? Mwah. Er is echt niks mis met de 500X die zijn basis deelt met de Jeep Renegade, maar het voelt een beetje afgezaagd. Toch is er één editie van die auto die we even wilde benoemen en ja, het is weer een Riva-esque speciale editie. Voor de 500X heette deze Yacht Club Capri en die naam zegt eigenlijk precies wat het is. De editie lijkt heel erg op wat ze met de 500C Riva hebben gedaan, maar met maakt van de 500X best een chique crossover. En check dat canvas dakje! Daarmee had ook deze 500X al een USP voor een Stellantis-crossover, ware het niet dat de YCC aardig prijzig was.