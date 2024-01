Teaser BMW i5 Touring ziet er veelbelovend uit

Niks mis mee, die i5 Touring.

De reacties op het design van de nieuwe BMW 5 Serie c.q. i5 waren niet onverdeeld positief. Toch kunnen de critici wellicht nog wat bijdraaien. Sommige auto’s komen namelijk beter tot hun recht als stationwagen. En de nieuwe Fünfer zou zomaar eens zo’n auto kunnen zijn…

We hebben de nieuwe i5 Touring al kunnen bekijken op gelekte patenttekeningen, maar nu deelt BMW zelf ook weer een teaser. Die is nog niet heel duidelijk (dat is ook een beetje het idee van een teaser), maar we zien genoeg om de proporties en de raampartij te ontwaren.

Wat we zien lijkt verdacht veel op een fraaie stationwagen. Op de stationwagen lijkt het lijnenspel een stuk beter te kloppen en met de proporties is ook niks mis. De nieren zullen er nog hetzelfde uitzien, maar op een stationwagen lijken ze in verhouding toch iets kleiner.

De teaser van de i5 Touring wordt niet alleen gedeeld door BMW zelf, maar ook door BMW M, met de aankondiging dat er een M-versie komt van de i5 Touring. Nu is dat niet heel verrassend, want de sedan is er ook als i5 M60.

Van de 5 Serie Touring komt er overigens ook weer een échte M, want de M5 Touring gaat een comeback maken. De nieuwe Fünfer Touring zal dus in alle mogelijke varianten te krijgen zijn. ‘The Power of Choice’, zoals de Duitsers dat zo mooi zeggen.

Hoe lang moeten we nog wachten op de 5 Serie Touring? BMW heeft al aangekondigd dat de onthulling ergens in het voorjaar zal zijn. Volgens BMWBlog is het begin februari al zover. Waarschijnlijk gaat krijgen we dan zowel de normale 5 Serie Touring als de i5 Touring te zien. De M5 Touring zal nog wat langer op zich laten wachten, want eerst moet de M5 sedan nog onthuld worden.