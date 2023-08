BMW i7 Protection, een gepantserde elektrische auto

Ook de staatshoofden of maffialeiders van deze wereld denken aan het milieu en kunnen vanaf nu elektrisch rijden in de gepantserde BMW i7.

De wereld is een gevaarlijke plek. Zeker als je een belangrijk figuur bent. Veiligheid is dan belangrijk en daarom scheuren deze mensen vaak rond in gepantserde auto´s. Geert Wilders wordt bijvoorbeeld al heel lang vervoerd in verschillende beveiligde BMW´s en Mercedessen. Als de overheid op zoek is naar nieuwe auto´s om hun politici te vervoeren, zoek niet verder!

Gepantserde BMW i7

Oké, wat krijg je van de Duitsers om de inzittenden beter te beschermen? BMW heeft de gepantserde versies van zijn vlaggenschip sedan onthuld en de auto komt onder andere met beschermd glas, een sterker chassis en een carrosserie die bescherming biedt tegen explosieven. Binnenin in het zoals altijd goed vertoeven, vooral op de achterbank. Daar is geen verandering ingekomen.

We hebben het hier over een gepantserde stalen constructie (BMW Protection Core) die de deuren, de bodemplaat en het dak versterkt. Dit beschermt de auto tegen explosieven, kogels, drone-aanvallen en handgranaten. Daarnaast komt de versie met een set speciaal ontwikkelde 20-inch velgen. Natuurlijk zijn deze ‘runflat’, zodat je op lekke banden nog met 80 kilometer per uur kan rijden.

De auto heet, niet geheel verrassend, de BMW 7 Serie Protection. De i7 krijgt deze vergaande optie, dit is de eerste keer dat een dergelijke bescherming geboden wordt in een elektrische auto. Geen reden dus meer om niet elektrisch te rijden. Al dit moois weegt natuurlijk wel wat. Hoeveel kilo’s erbij zijn gekomen, dat laat BMW niet weten.

Bescherming

Goed om te weten, de 7er Protection komt met een VR9-classificatie. Dit betekent dat het voertuig ballistische aanvallen van wapens kan afhouden die wel tot 820 meter per seconde kunnen gaan. Ook heeft het een zelf dichtende brandstoftank (bij de brandstofaangedreven versie), zodat je altijd weg kunt komen.

En daar heb je wel wat power voor nodig. De BMW i7 Protection heeft twee elektromotoren, goed voor een gecombineerd vermogen van 544 pk en 754 Nm. De auto scheurt naar de 100 kilometer per uur in 9 seconden. De topsnelheid is vastgezet op 160 kilometer per uur. Toch gek, soms moet je in situaties juist sneller zijn dan je ‘concurrent’. Een Fiat Panda met de wind mee haalt deze topsnelheid ook.

Dan hebben we ook nog de normale 7 Serie Protection, je hebt dus nog wel wat te kiezen. Hier ligt een 4.4-liter V8 mild-hybride benzinemotor in. De auto heeft 530 pk en 750 Nm. Deze versie gaat wat harder naar de 100, namelijk in 6.6 seconden en heeft een topsnelheid van 210 kilometer per uur. De auto’s kunnen voorzien worden van alle toeters en bellen: dan heb ik het over blauwe lichten en sirenes.

Prijzen zijn onbekend, maar zullen aanzienlijk zijn. Maar ach, organisaties die zulke auto’s kopen hebben poen zat. Toch? En anders verhogen ze de belasting wel. In december zullen de eerste leveringen plaatsvinden.