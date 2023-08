Dat zijn flinke woorden van Martin Brundle. Verstappen moet niet zo janken. Maar waarover dan?

Weet je nog, vroeger? Toen alles nog beter was? Toen hadden de mannen geen nagellak, maar borsthaar. Toen aten ze geen honing, maar kauwden ze op bijen. Toen hadden ze geen burn-out, maar kregen ze gewoon een klap voor hun kanis van de bootsman als er gewerkt moest worden.

Over die tijd mijmert Martin Brundle ook graag. Althans, dat denken wij hier ter redactie. Hij praat er in elk geval wel graag over. Zoals nu, hij vindt dat Verstappen -en de anderen overigens ook- niet zo moeten janken.

Maar waarover dan?

Brundle: Verstappen moet niet zo janken

Het gaat in dit geval over Spa. Over het rijden in de regen aldaar, welteverstaan. De coureurs klagen al tijden dat je geen hand voor ogen zit als je op nat asfalt achter een andere rijder zit. En terecht, want je ZIET ook niks.

Maar Martin Brundle vindt dat de huidige diva’s -waaronder Max Verstappen dus- zich niet zo moeten aanstellen. Hij zegt: accepteer dat het gevaarlijk is, of stap gewoon lekker niet meer in. Gevaar hoort er wat hem betreft gewoon bij, dat is iets wat het publiek mooi vindt.

Als je niet volgas gaat in de regen, dan is het tijd om wat anders te gaan doen, zegt de ouwe Brit. En oh ja, het aanpassen van circuits om de snelheid eruit te halen vindt hij ook onzin, dan sterven er wel mensen op andere manieren. Zijn de woorden van Brundle hè?

Tja. Op zich heeft hij een punt, maar wel lekker makkelijk praten. Hij zit immers niet meer in de auto. Laat de familie van Dilano van ’t Hoff het maar niet lezen. Ik denk dat zij het niet helemaal met hem eens zijn…

Zeg ik met enig gevoel van understatement…