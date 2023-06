BMW i7 teruggeroepen vanwege problemen met stoelen

De BMW 7 Serie en de i7 zijn onderdeel van een terugroepactie.

Lekker dan. Heb je net je gloednieuwe BMW 7 Serie afgeleverd gekregen, moeten ze weer terug naar de dealer. De kans dat je dit overkomt is overigens klein. Ten eerste moet je de nieuwe 7 Serie of i7 bezitten, ten tweede speelt dit verhaal zich af in de Verenigde Staten.

De National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), zeg maar de RDW van de VS, heeft de terugroepactie in het leven geroepen. De organisatie merkte op dat het systeem voor het aanpassen van je zitlengte niet goed functioneert. Het zou niet goed in elkaar zitten, met een kans dat het losschiet. Dit vergroot de kans op letsel bij een ongeluk. En dat betekent dus: Fixen.

BMW i7 terugroepactie

Omdat het om een hagelnieuwe auto gaat hoeft BMW niet miljoenen auto’s terug te roepen. De leveringen van de nieuwe BMW 7 Serie en i7 zijn nog maar net begonnen, dus de terugroepactie is geen ramp. In de Verenigde Staten zijn slechts 318 exemplaren van de 7 Serie en i7 onderdeel van de actie.

Om nog wat verder in detail te treden. Het gaat om 289 stuks van de 740 en M760i xDrive en 29 stuks van de i7 xDrive60. BMW informeert klanten over de terugroepactie. De auto moet terug naar de dealer en daar zal het voertuig aan een inspectie onderworpen worden.

De nieuwe BMW 7 Serie is onlangs op de markt gebracht. Met de i7 is het de eerste volledig elektrische 7 Serie. Er zijn echter ook benzine- en dieselmotoren aanwezig voor de liefhebber. Wie hoopt op een romige V12 moeten we teleurstellen. De twaalfpitter keert niet terug met deze generatie.