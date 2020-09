BMW incasseert 15 miljoen euro boete vanwege misleiding - Autoblog.nl

De boel mooier maken dan het is. Zo’n actie heeft BMW een boete van 15 miljoen euro opgeleverd.

Spelen met de cijfers om beter voor de dag te komen. Als je dan door een waakhond in de nek wordt gegrepen zijn de gapen raar. BMW Noord-Amerika heeft een boete van 18 miljoen dollar (omgerekend 15,4 miljoen euro) gekregen vanwege het verstrekken van misleidende informatie. De boete is opgelegd door de Securities and Exchange Commission oftewel de SEC. Dit is de Amerikaanse beurswaakhond waar onder andere Elon Musk je veel over kunt vertellen.

BMW Noord-Amerika presenteerde een aantrekkelijk plaatje tegenover investeerders. Dat plaatje bleek echter niet te kloppen. Er werd 18 miljard dollar opgehaald door middel van uitgifte van obligaties. Jarenlang, van 2015 tot en met 2019, communiceerde BMW Noord-Amerika niet kloppende verkoopcijfers. De verkoopcijfers werden opgevuld met niet eerder gerapporteerde reserve verkopen om altijd een mooi plaatje naar buiten te brengen. Ook werden sommige demo’s en leenauto’s van dealers geregistreerd als een verkoop. Daar is de SEC achter gekomen met de boete tot gevolg.

BMW is niet de enige autofabrikant die is betrapt op dit soort praktijken en een boete daarvoor krijgt. Vorig jaar kreeg Fiat Chrysler Automobiles een boete opgelegd van 40 miljoen dollar voor het verstrekken van misleidende informatie aan investeerders. (via Autonews)