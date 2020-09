We weten wanneer de Porsche 911 992 GT komt - Autoblog.nl

We zijn weer een stapje dichterbij gekomen een Porsche 911 992 GT model!

In plaats van in één klap er een hele modellijn uit te poepen, komen varianten van de 911 in stapjes. Na de recente introductie van de Targa is het wachten op de volgende variant. Eentje waar fans halsreikend naar uitkijken is natuurlijk een 911 992 GT product in vorm van de GT3 of GT2.

Spyshots te over van deze modellen. In Europa en ook op de Nürburgring is de 911 992 GT3 al veelvuldig gespot. Het is nu naar buiten gekomen wanneer we het eerste 992 GT product kunnen verwachten. Het is niet de marketing afdeling van de Duitse autofabrikant die het nieuws naar buiten brengt, maar het Petersen Automotive Museum is door het merk als spreekbuis gebruikt.

Het museum, dat vaker samenwerkingen met Porsche heeft, zegt dat er in januari een 911 992 GT onthulling gaat plaatsvinden. Ze verkopen exclusief een configuratie via Bring A Trailer. Vaak moet je als klant bij Porsche een goede relatie hebben om een vroeg plekje op de productielijn te krijgen. Petersen Automotive Museum verkoopt zo’n plek voor het hoogste bod. Goeie handel. Het hoogste bod staat op het moment van schrijven op meer dan 5.000 dollar.

Wat Porsche precies gaat onthullen is niet duidelijk. Men spreekt over een Porsche 911 992 GT product. Vermoedelijk is dit de GT3. Gezien de geschiedenis van de 991 krijgen we eerst de GT3, dan de GT3 RS en pas later een GT2 RS.