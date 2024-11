BMW is niet bang voor Donald Trump

De presidentscampagne van Donald Trump is een belachelijk succes. Hij wordt opnieuw POTUS en kreeg zelfs ook echt meer stemmen dan zijn opponent. Velen vragen zich af ‘wat nu?’. Maar BMW is niet bang.

Jaja, wat echte kenners al verwacht hadden, is dan toch echt gebeurd. Afgelopen week werd voor de tweede keer in de historie een oranje president van Amerika verkozen. En het is dezelfde man die het voorheen ook was: Donald J. Trump. Voor velen was het een schok voor het systeem. Doch voor degenen die acht jaar geleden ook al leefden, had het dat niet per se moeten zijn.

Misschien gaat woke te ver. Misschien is dit het bewijs dat mensen liever op iemand stemmen die er geen geheim van maakt dat hij nogal wat scherpe randjes heeft dan op een ‘gemaakte’ gepolijste kandidaat die neppig overkomt. Er zal nog jaren over gesproken worden. Maar hoe dan ook: The Donald neemt dus weer de leiding in handen. En ditmaal is de verwachting dat hij zaken nog (veel) meer naar zijn hand kan zetten dan de vorige keer.

Een van de speerpunten van Trump’s beleid is het idee dat Amerika ongunstige deals heeft met andere landen, die beter zijn voor die andere landen dan voor Amerika. Als er iets is waar Trump een hekel aan heeft dan is het een deal waar hij minder voordeel bij heeft dan de andere partij. Dus is de nieuwe President voor het invoeren van forse importheffingen.

Als je economie begrijpt op een globale schaal, weet je dat dat voor de volledige (globale) taart altijd slecht nieuws is. Maar het kan voor plaatselijke taart (apple pie dan waarschijnlijk) goed uitpakken. Trump gokt op het laatste. De rest van de wereld houdt de adem in. Amerika is altijd al grotendeels een autarkie geweest, maar gezien de grootte van de markt kon je in de marges nog steeds lucratief producten (auto’s bijvoorbeeld) verkopen als buitenlands bedrijf. Met forse heffingen wordt dat een stuk lastiger.

BMW CEO Oliver Zipse echter, is niet bang. Hij glundert dat BMW een troef heeft wat dit betreft die de concurrentie niet per se heeft. In het Amerikaanse Spartanburg heeft BMW al decennia een zeer grote fabriek. Er werken 11.000 mensen en het is een van de grootste fabrieken van BMW wereldwijd. Deze maakte ooit de Z3 en Z4 en nu onder andere de X3 en X5. Modellen die in Amerika mateloos populair zijn. Zipse claimt dat de fabriek in de Verenigde Staten BMW gedeeltelijk beschermt tegen importheffingen:

The plant provides some natural cover-up against possible tariffs.

BMW wint dus weer de premium wars volgend jaar. Waarvan akte.