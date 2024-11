Richard Verschoor tikt nieuw zitje binnen voor 2025

Richard Verschoor heeft een nieuw racezitje voor 2025.

Onlangs schreven we nog een vrrrrrhaal over Richard Verschoor en zijn gedachten over racen in 2025. De Nederlander werkt dit jaar alweer zijn vierde F2 seizoen af. Volgens sommigen zijn dat er al drie te veel, want poneren zij: de echte echten winnen in hun eerste jaar. Coureurs die er langer over doen om kampioen te worden zijn bijvoorbeeld Pastor Maldonado, Vitaly Petrov, Jolyon Palmer en Nyck de Vries. Zij haalden weliswaar de F1, maar waren daarin geen überfliegers. Of nou ja, op mijn persoonlijke favoriet Maldonado na dan.

Zo simpel als bovenstaande suggereert, is het echter allemaal niet. Hoewel in de F2 de auto’s in theorie ‘gelijk’ zijn, zijn ze dat in de praktijk niet echt. Er zijn altijd een paar teams die de auto’s net wat beter onder de knie hebben dan de andere teams. Meestal worden bij die teams de speerpunten van de F1 opleidingsteams gestald. Zit je niet in zo’n team, wordt het lastig een topzitje te scoren.

Verschoor maakte ooit deel uit van Red Bulls opleidingsteam na zijn F4 titel(s). Maar dat was voor Verschoor een kort leven beschoren. Sindsdien tracht hij het in zijn eentje te doen. Dat je daarmee de F2 überhaupt haalt is al zeldzaam. Dat is Richard dus gelukt, mede dankzij een zege in de F3 race in Macao. Maar een echte kans om voor het kampioenschap te gaan, was er nooit. Zo leek Richard af te stevenen op een avontuur in Amerika en/of in de Sportscars. Iets waar hij zelf ook op uit leek te zijn.

Doch het balletje is nu toch anders gerold. Want voor de laatste race in 2024 en voor het seizoen van 2025, keert Verschoor terug bij het Nederlandse MP Motorsport. Jawel, Richard doet een Giedo van der Garde en plakt er nog een vijfde F2 seizoen aan vast. Hij vervangt Dennis Hauger, een ander voormalig Red Bull talent. De Noor wist na de F3 titel niet wist te imponeren in de F2. Ondanks dat hij daar wel voor de beste teams reed. Hauger maakt nu wél de stap naar Amerika en heeft getekend bij Andretti Global om daar de Indy NXT Serie af te werken. Ongetwijfeld hopend op een avontuur in de grote IndyCars daarna.

Op papier krijgt Verschoor dus nu zijn beste en vermoedelijk laatste kans om alsnog F2 kampioen te worden. MP Motorsport staat dit jaar derde in het kampioenschap voor teams. Twee jaar geleden werd het nog kampioen en won Felipe Drugovich de titel bij coureurs. MP Motorsport was ook het team waarmee Verschoor zijn grootste succes vierde: die zege in Macao waarmee hij nog steeds veelvuldig wordt aangekondigd.

Op papier klopt het dus allemaal, maar we gaan zien of het in de praktijk ook zo uitwijst. Once more, with feeling. Waarvan akte.