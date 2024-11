Dodge Viper komt na vijftien jaar in de lucht weer terug op aarde

Deze Dodge Viper was bijna 30 jaar lang een uithangbord voor een dealer. Voor het eerst in 15 jaar staat ‘ie nu weer op vaste grond.

De Dodge Viper is een absolute automotive legende. Gek genoeg zijn ze in tegenstelling tot andere bleppers uit die tijd nog niet extreem veel waard geworden. Wellicht komt dat ook door het imago van de Viper. Het was de working class hero. Het is geen Ferrari F355 met flatplane krukas en vijf kleppen per cilinder, geen Jaguar XJ220 met V6 en twee turbo’s. In plaats daarvan is het gewoon een simpele, moddervette V10 uit een pickup, geplaatst in een eenvoudig chassis met RWD en niet veel anders.

Bewust koos Dodge ervoor om de eerste Vipers geen ABS, geen ESP en geen traction controll mee te geven. Het is een auto die ontzag inboezemt. Het randje gevaar vergroot alleen maar het aura van de Viper. Niet voor niks heet deze ook Viper; het is een slang die je in de bil bijt als je even niet oplet.

Voor Dodge is het tot op de dag van vandaag ook een geweldig uithangbord. Dodge was toch vooral het merk van pickups en behoorlijk matige normale auto’s. Geen enkel kind droomt van een Dodge Dart (althans niet de nieuwe). Maar de Viper daarentegen…daarvoor kom je naar de dealer. En met een beetje pech, verlaat je die dan weer in je nieuwe Dodge Dart.

Niemand had dat beter door dan de PR b0iZ van Audubon Chrysler in Henderson, Kentucky. Zij gebruikten het ultieme uithangbord van Dodge letterlijk als…uithangbord. Op een hoge stellage zetten zij een rode Viper neer die als baken voor iedereen fungeerde om de dealer te vinden. De auto is zelfs te zien in een krankzinnig fout reclamespotje van 1996.

De Viper kwam vijftien jaar geleden voor het laatst naar beneden. En nu gebeurt dat dus opnieuw. Dan zie je pas wat blootgesteld worden aan de elementen doet voor een bijna dertig jaar oude rode auto. De lak is behoorlijk fors beschadigd door weer en wind. En onder de kap zit een bak stro van jewelste. Kennelijk maken veel mensen in Kentucky vaak slechte grappen. Want er vliegen duidelijk belachelijk veel hoopjes hooi rond. Of er hebben vogels genesteld in de auto natuurlijk, dat is eigenlijk logischer.

Op zich is het natuurlijk zonde dat deze Viper met circa 20 kilometer achter de rug er zo aan toe is. Maar aan de andere kant: dit is ook een verhaal nu. Een auto met een verhaal. Een stukje geschiedenis. Er zullen vast een paar rode nekken zijn die de auto graag willen kopen. Maar waarschijnlijk houdt de dealer zelf de auto gewoon. Na circa 30 jaar krijg je er natuurlijk toch een band mee. De gifslang krijgt nu in ieder geval vast een opfrisbeurtje. Waarvan akte.