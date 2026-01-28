Huh? De V8 van de M5 levert vanaf maart minder vermogen

BMW is genoodzaakt om de V8 in te tomen.

In 2027 is het zover: dan treedt de Euro 7-norm in werking. Dat is natuurlijk slecht nieuws voor petrolheads, want fabrikanten moeten aan nóg strengere uitstootnormen voldoen. BMW kan niet wachten en besluit de M5 nu al te castreren.

BMW lanceert vandaag een reeks nieuwe modelupdates. Een van deze updates houdt in dat de M5 minder vermogen krijgt. Of nou ja… de V8. BMW heeft aan de motor lopen sleutelen om de uitstoot te verlagen. Zo loopt de V8 nu volgens de Miller-cyclus. Daardoor daalt het vermogen van 585 pk naar 544 pk. Dit alles om te voldoen aan Euro 7.

Voordat je moord en brand gaat schreeuwen: BMW heeft het verlies aan vermogen gecompenseerd door het elektrische vermogen op te schroeven. Daardoor is het systeemvermogen nog steeds 727 pk. Je hoeft je dus geen enkele zorgen te maken over gebrek aan pk’s.

De BMW XM Label – voorheen bekend als de Label Red – krijgt dezelfde behandeling. De V8 wordt iets geknepen, maar het systeemvermogen van 748 pk blijft hetzelfde. Daarmee blijft de XM Label de krachtigste BMW die je kunt kopen.

Het is jammer dat de eisen steeds strenger worden, maar wat ons betreft heeft BMW dit netjes opgelost. Dat 40 V8-pk’s zijn vervangen door elektrische pk’s ga je waarschijnlijk niet eens merken. En intussen is de auto wel zuiniger. Daar koop je een M5 niet voor, maar het is toch mooi meegenomen.