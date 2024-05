Karaoke functie in de auto is de beste optie ooit!

Een karaoke functie in een auto moet je niet willen, maar het kan dus gewoon wel.

De komst van Tesla is een vloek en een zegen voor de automobielindustrie. Gisteren behandelden we de nadelen, want alle auto’s lijken in extreme mate op elkaar. Het exterieurdesign, interieurdesign, technische layout: het is bijna allemaal krek eender.

Maar Tesla heeft de boel wakker geschud en laten zien wat een auto kan zijn. Daarvoor was de industrie behoorlijk lui bezig. Het mooie van Tesla is niet zozeer het design of hoe snel ze zijn, maar dat alles net eventjes anders dan anders is. En juist die fecaliën aan conventies zorgt ervoor dat je geinige dingen in je auto hebt, zoals games, Netflix en dergelijke.

Karaoke zingen

Vandaag hebben we een auto voor je die het origineel aanpakt. De auto in kwestie is namelijk de BYD Shark, een behoorlijk grote pick-up truck. Zo van een afstandje zou je denken dat het een Ford Ranger is. De opzet van de neus is min of meer het zelfde en in plaats van F O R D staat er nu B Y D. Verder is er natuurlijk maar een beperkte hoeveelheid ruimte voor een designer om een pick-up te ontwerpen, tenzij je de geodriehoek van de Cybertruck meerekent, uiteraard.

Maar toch is er iets Tesla-esques aan de BYD Shark en dat zijn de features. Dit is namelijk – voor zover wij weten – de eerste auto met een karaoke-functie aan boord! Hoe chill is dat? Heb je net een vrijgezellenfeestje gehad, kun je iedereen thuis afzetten en nog even een vals coupletje van You Never Walk Alone aanhoren.

430 pk!

Het is een medium pick-up truck, dus dat betekent dat de auto voor de Nederlandse markt best interessant zou kunnen zijn als bedrijfswagen. Echt heel erg klein is deze niet: 5,48 meter lang, 1,98 meter breed en 1,93 meter hoog. Maar ja, ook de Ford Ranger is tegenwoordig groter dan ooit.

De aandrijflijn van de BYD Shark is een plug-in hybride. Er is een 1.5 viercilinder en elektromotor die gezamenlijk 430 pk leveren. De sprint van 0-100 km/u is afgeraffeld in 5,7 seconden. De elektrische actieradius is 100 km, maar dan wel volgens de NEDC. Dus dat betekent waarschijnlijk zo’n 60 km volgens de WLTP en dus 40 km als je normaal rijdt en 20 km in de winter. De auto wordt voorlopig alleen in Mexico geleverd, dus je kan alleen liedjes van Imca Marina op de karaoke functie zingen.