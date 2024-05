C63 met 540 atmosferische paarden heeft een bekende livery

Een C63 met 540 atmosferische paarden. Heel veel beter dan dat gaat het niet worden, toch?

Onlangs maakte Mercedes de prijzen van de E53 AMG bekend. De grotere E-Klasse met zescilinder is in ons land goedkoper dan de kleinere C-Klasse met viercilinder. Nu is die C63 absoluut een technologisch meesterwerkje (680 pk!), maar zoals wel vaker met elektrische auto’s en PHEV’s, is die overdaad aan paarden deels een compensatie voor een gebrek aan beleving.

Nee, als je beleving wil, dan moet je wel kijken naar de W204-generatie van de C-Klasse. Toen presteerden de Duitsers namelijk deze dijenkletser met achterwielaandrijving. Nu waren er mensen die zich afvroegen: “waarom zou je een dikke V8 in een compacte C-klasse lepelen?” waarop de auto pareert met de vraag: Waarom niet? Dat is een beetje de filosofie achter de hele auto? Waarom zou je het niet zo dik mogelijk doen?

C63 met 540 atmosferische paarden

De auto die je op de afbeeldingen ziet is getipt door niemand minder dan @rachid. Dit heerschap is al jaren attent en laat ons alle pareltjes zien vansMarktplaats. Het is ook zo’n attente jongen! In dit geval vond hij de crème de la crème op het gebeid van de 204-generatie, namelijk een C63 AMG Estate, inderdaad een ‘S204’. Om het nog mooier te maken, betreft het een model van ná de facelift. Die hebben niet alleen een andere neus, maar ook een fraaier interieur.

In dit geval is het er ook nog eentje mét het performance-pakket, dus met 487 pk! Maar dat s nog niet alles, de auto is voorzien van een andere uitlaatsysteem en ECU-aanpassing, waardoor het vermogen stijgt naar 540 pk! Het koppel bedraagt nu 660 Nm en het mooie daarvan is: geen turbo’s! Het zijn allemaal atmosferische paarden en koppels. Oh, en check de banden: dat lijken behoorlijk verse GoodYear Assymetrics 5 te zijn. In veel gevallen zie (als de banden nieuw zijn) dat men kiest voor exotische (lees: extreem goedkope) merken als Hi-Fly, Rotalla of LingLong.

F1-livery!

Maar zoals jullie nu ruimschoots hebben kunnen zien is dat niet eens het meest bijzondere aan deze opmerkelijke occasion. De auto is namelijk uitgevoerd in de officiële livery van de safetycar. Niet alleen de stickers zitten precies waar ze moeten ze zitten, er is ook een grote lichtbak op het dak geplaatst. Altijd handig als je de deur open wil houden als ene Nick Heidfeld eraan komt zetten.

De auto staat in Nederland te koop en is afkomstig uit 2013. Het is dus een van de latere exemplaren van deze generatie, vlak voordat AMG over moest gaan op de kleinere geblazen V8. Sinds 2013 heeft de auto 155.015 km gelopen, dus je kan er voorlopig nog wel tegenaan. De prijs van al dit moois is 44.950 euro. Dat is niet bijster goedkoop, maar een goed onderhouden C63 van na de facelift is zelden voordelig. Daarbij is dit dus ook een bijzondere uitvoering met 540 pk en dus die F1-livery. Interesse? De advertentie kun je hier bekijken!

Bekijk hieronder de rijtest van de C63 AMG van na de facelift (speakers aan!)

En check hieronder ons C63 aankoopadvies:

En kijk deze video waar een Autoblog-lezer vertelt over zijn C63:

Met dank aan @rachid voor de tip!