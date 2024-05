De nieuwe Volkswagen Golf Variant is goedkoper en beter

Aldus Volkswagen. Oké, dat de nieuwe Golf Variant goedkoper is, staat vast. Maar of hij beter is? Dat bepalen wij wel ja?

Ping! Een digitale brief in onze digitale postbus. Het is van Volkswagen. Een ronkend persbericht over de nieuwe Golf Variant. Daar zijn we toch best wel benieuwd naar, want stiekem willen we allemaal een Golf stationcar. Toch?

Niet? Oké, kan ook. Maar laat ons dan tenminste vertellen wat er allemaal nieuw is aan deze leasetopper van Volkswagen. Want als we dat eerdergenoemde persbericht mogen geloven, is dat best wel wat. Of is het eigenlijk gewoon hetzelfde als de gewone Golf 8.5?

De nieuwe Volkswagen Golf Variant is goedkoper

Laten we beginnen met een feit. Dat is dat je de nieuwe Golf Variant voor minder geld kunt rijden dan zijn voorganger. Ja, dat lees je goed. Een nieuwe auto die meer kan en toch minder kost. Waar vind je dat nog? Inderdaad, bij Volkswagen.

Je kunt deze auto namelijk al aanschaffen vanaf €35.990. En dat is toch best een stukje minder dan de €37.990 die je voorheen moest achterlaten voor de Golf met extra bagageruimte. De snelle rekenaar weet nu al dat hij dus 2000 piek goedkoper is.

En dat is opvallend, want er zit meer op dan bij de oude. Wat dacht je alleen al van alle schermpjes die ze erin hebben gehangen. Bij Volkswagen noemen ze dat de Digital Cockpit Pro en die is vanaf nu standaard. Dat betekent dus geen analoge tellers meer, maar alles digitaal.

Verder hebben ze ook het infotainment systeem aangepast. Ze hebben een 12,9 inch scherm ingebouwd, waarmee je vrijwel alles kunt bedienen. Of dat handig is, laten we in het midden, maar het zit er wel op.

Maar als je fysieke knoppen wil, dan heb je ook mazzel. Die zitten er namelijk ook in. Wel op het stuurwiel, maar ze zijn er wel. Scheelt toch weer morrelen aan dat scherm als je iets wil wijzigen. Veilig hoor.

En wat ook grappig is, de spraakassistent heeft ChatGPT geïntegreerd en dus kun je uitgebreid babbelen met je Golf Variant. Als je het heel netjes vraagt doet de auto misschien zelfs wel je belastingaangifte. Kan allemaal! Zo handig!

Wat de Variant anders maakt dan de gewone Golf, is natuurlijk de bagageruimte. Met de banken plat is die 1.642 liter. Flink groter dan de 611 liter van de hatchback. En als dat niet genoeg is, kun je ook nog spullen op het dak meenemen, de dakdragers zijn standaard.

De Golf is er met of zonder elektropower

En dan de motoren. Da’s vrij overzichtelijk; je krijgt alleen de 1.5 liter viercilinder turbo. Je kunt alleen kiezen tussen een gewone TSI of een eTSI. Die laatste heeft dan hulp van wat elektropower voor wat extra koppel. En je kunt er zuiniger mee rijden, het zogeheten zeilen met uitgeschakelde motor is mogelijk. Dan rijdt hij alleen op de accu, terwijl je hem eerst op snelheid hebt gebracht met de gewone motor, simpel gezegd.

Het vermogen van beide motoren is 116pk. Je kan de eTSI ook krijgen met 150pk overigens. Altijd gekoppeld aan een 7-traps DSG-bak. De motor zonder ‘e’ in de typeaanduiding krijg je standaard met een handgeschakelde 6-bak.

Als je wil, kun je de nieuwe Golf Variant nu al configureren. En als het je bevalt, kun je hem ook meteen bestellen, zowel online als bij de betere Volkswagen dealer. En of hij beter is dan de oude? Ach, laten we het feestje eens niet verpesten en gewoon JA zeggen. Zo kan het dus ook

Koop dan?