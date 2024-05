Supercar met 1.000 pk middenmotor is goedkoop en betrouwbaar

Waarom een Ferrari kopen als je ook deze supercar met 1.000 pk goedkoop kan regelen

Wat wil je eigenlijk van een supercar? Eens even zien. Ten eerste moet de motor in het midden liggen voor maximale drama. Ten tweede wil je (meer dan voldoende) vermogen en als het even kan uitstekende rijeigenschappen.

Als het eventjes kan wil je ook iets dat een beetje uniek is. Met een McLaren 720S of Ferrari F8 Tributo ben je toch niet meer zo uniek als je zou willen. Dus wat moet je doen?

Nou, koop deze Yenko/SC! Kenners van de betere auto’s herkennen de naam natuurlijk meteen al. Yenko was een Chevrolet-dealer in de VS die eigenhandig upgrades maakte voor Corvettes, Camaro’s en ander snel GM-spul. Inmiddels heeft SVE (Specialty Vehicle Engineering) de naam over genomen, maar de activiteiten zijn min of meer hetzelfde.

Heel veel meer vermogen dan standard

Dat betekent een GM-product met (heel veel meer) vermogen dan standaard. Het mooie is dat je min of meer fabriekskwaliteit upgrades hebt, maar wel een uniekere auto dan af-fabriek. En nog eens een heel erg goede ook.

Dat komt natuurlijk door de basis van de Yenko/SC, een Corvette van de C8-generatie. Deze heeft speciaal voor de jeugd sinds deze generatie een motor in het midden. Gezien de naam ‘SC’ zou je verwachten dat er een supercharger op is geschroefd, maar dat is niet correct.

De LT4 motor is namelijk voorzien van de nodige upgrades. De grootste twee attracties zijn de watergekoelde turbo’s. Daarnaast is de gehele motor aangepast op het vermogen middels een gesmede krukas, lagers en zuigers. Cilinderkoppen zijn anders, evenals het inlaatspruitstuk. Ook de klepzetels en het brandstofsysteem zijn verbeterd. Het resultaat is een maximum vermogen van maar liefst 1.000 pk.

Wat dat doet met de prestaties, zegt men niet. Wellicht om dat het krankjorum snel gaat en het eerder afhankelijk is van andere factoren. Denk aan het type band, ondergrond en het profiel van je schoenen.

Stickerset voor Yenko/SC Corvette

Verdere wijzigingen zijn vrij subtiel en schaars. Denk aan de stickerset (voor een hogere topsnelheid), vloermatten, uitlaat-eindsierstukken en diverse setjes velgen. Voor meten ze altijd 19 inch, achter 20 inch. Verder zijn er geen wijzigingen aan het onderstel.

Dat is dan wel spannend, twee keer het vermogen maar nog wel de standaard-ophanging. De remmen hebben overigens wél een upgrade gehad. Althans, de kleur is anders. Of ze daar ook beter van gaan remmen, geen idee.

Interesse? Goed nieuws, SVE gaat 10 exemplaren van de Yenko/SC bouwen. Volgend jaar zijn ze van plan bij SVE om nog eens 50 exemplaren te maken. De prijs van al dit moois? Minder dan een ton, maar dan moet je uiteraard wel zelf je eigen Corvette C8 meenemen. Dat is alsnog heel erg weinig voor een supercar met 1.000 pk!

