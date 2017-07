BMW krijgt een Nederlander in de boardroom!

Een interessante transfer in de hoogste regionen van het merk.

Sales chief Ian Robertson legt namelijk zijn functie tegen het einde van het jaar neer en dus komt er een plekje vrij in de boardroom. Robertson blijft wel verbonden aan het merk, maar doet een stapje terug. Hij zal vanaf januari tot en met 30 juni fungeren als “BMW’s special representative” in Groot-BrittanniĆ«, om daarna definitief de deur achter zich dicht te trekken. Robertson was in zijn hoedanigheid als verkoopbaas voor een groot deel verantwoordelijk voor de manier waarop de i- en M-labels handen en voeten hebben gekregen.

Robertson’s plaats in de boardroom zal worden overgenomen door de Nederlander Pieter Nota, die momenteel werkzaam is bij Philips als chief marketing officer. Hij zal met ingang van het nieuwe jaar in dienst treden bij BMW en da’s best opmerkelijk. Het Beierse merk staat er juist om bekend dat hoge posities worden ingevuld door werknemers die al een poosje lid onderdeel zijn van de BMW-familie.