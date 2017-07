De GP van België wordt dit jaar BIZAR druk

De organisatie gaat nu al van het beste/ergste uit.

Brace yourselves! Waar Spa-Francorchamps vorig jaar al uit z’n voegen barstte door een enorme stoet Nederlandse fans die natuurlijk voor Max kwamen, verwacht de organisatie dat het dit jaar alleen nog maar drukker wordt. Sterker nog: alle tribuneplaatsen zijn uitverkocht en er zijn alleen nog algemene kaarten voor de vrijdag en zaterdag beschikbaar.

Sinds de hoogtijdagen van Michael Schumacher hebben de mannen achter de GP van België niet meer meegemaakt dat het zo hard ging met de verkoop. Men verwacht zelfs dat er over het hele weekend (drie dagen dus) meer dan 250.000 fans naar het circuit komen om de strapatsen van de coureurs in de gaten te houden.

Natuurlijk is het niet alleen Max die de kaartverkoop een lekkere boost geeft, want de Belgen hebben ook Stoffel Vandoorne om voor te juichen. Toch denken de mannen van het circuit dat de impact die Max heeft op de kaartverkoop groter is.

GP België viert jubileum

Los van de kaartverkoop heeft de organisatie nóg een reden om extra uit te kijken naar de race van dit jaar. Het is namelijk de 50e GP van België die op Spa-Francorchamps wordt verreden. Om dat te vieren komt een ouwe Benetton van Schumacher in actie.

Daar staat weer tegenover dat het financieel allemaal nog niet geweldig loopt. Zo werd vorig jaar ondanks de stampvolle tribunes een verlies van ruim 8,5 miljoen euro geboekt. Men is echter in gesprek met Liberty Media over een nieuw en mogelijk minder kostbaar contract.