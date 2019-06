BMW’s sportauto van de toekomst bestuurt zichzelf

Dit concept is echter veel meer dan een autonome taxi.

Het is ondertussen wel duidelijk waarom BMW een eigen evenement in het leven heeft geroepen. De autofabrikant heeft vandaag al een paar aankondigingen gedaan en het lijkt er niet op dat het hiermee snel zal ophouden. Zojuist trekt het merk de doeken van de Vision M Next. Met deze auto deelt het zijn kijk op hoe rijplezier er in de toekomst uit kan zien.

Het studiemodel is gebaseerd op twee concepten van BMW: EASE en BOOST. Respectievelijk hebben deze het doel de rijervaring in de auto zo fijn mogelijk te maken en de bestuurder ultiem rijplezier te bezorgen. Beide principes zijn op hun beurt weer gebaseerd op ACES, ofwel de innovaties van BMW op het gebied van Autonomous driving, Connectivity, Electrification and Services.

In minder abstracte termen betekent dit simpelweg dat BMW zijn sportauto’s in de toekomst zo hard mogelijk zal laten werken om het de inzittenden naar de zin te maken. Met name de bestuurder is het brandpunt. In de Vision M Next zien we hiervan een goed voorbeeld in de vorm van het interieur, dat totaal op de bestuurder is gericht. De informatie die de bestuurder krijgt te zien, is overigens ook nog eens afhankelijk van de snelheid. Hoe harder hij rijdt – als hij besluit zelf te sturen – hoe minder de auto probeert af te leiden. BMW noemt het de Boost Pod.

“The entire interior is focused on the BOOST Pod. The geometry has a deliberately low-key feel so that the driver can concentrate fully on the driving experience.”

Qua design is de Vision M Next duidelijk geïnspireerd door zijn voorouders. Met name de stijlelementen van de hybride i8 zijn aan de voorzijde te vinden, alles daarachter hint meer naar de veel oudere BMW Turbo. Zoals gebruikelijk bij nieuwe BMW’s is ook deze auto voorzien van flinke nieren, al nemen de exemplaren op het studiemodel gelukkig niet zoveel ruimte in als bijvoorbeeld de 7 Serie.

Hoewel we hadden verwacht dat BMW’s “sportauto van de toekomst” enkel door elektromotoren aangedreven zou worden, blijkt dit niet te kloppen. De auto heeft namelijk een viercilinder benzinemotor in combinatie met elektromotoren op beide assen, wat goed is voor een systeemvermogen van liefst 600 pk. Volgens BMW kan de auto 300 km/u bereiken en sprint hij in plat 3 seconden naar de 100 km/u. Een Boost+ modus geeft tijdelijk nog meer oomph. Volledig elektrisch rijden kan hij tot 100 kilometer ver.