Mercedes B-Klasse van politie aangepast na klachtenregen

Eindelijk worden de wensen van de agenten gehoord.

Normaal gesproken zou een ieder blij zijn te horen een nieuwe Mercedes te krijgen. Politieagenten in Nederland waren dit aanvankelijk waarschijnlijk ook, maar kregen daarna snel de vlakke hand van de realiteit in het gezicht. Niet lang nadat de eerste B-Klassen in gebruik werden genomen, begonnen de klachten binnen te stromen. Gelukkig heeft de politie nu besloten de zaak recht te zetten.

De politie heeft de klachten naar eigen zeggen serieus opgepakt. Stapsgewijs zullen alle B-Klassen in de vloot worden aangepast, waarmee de problemen als sneeuw voor de zon moeten verdwijnen. Aankomende zomer zal het bedrijf verantwoordelijk voor de taak de politieauto’s met tien stuks tegelijk aanpassen. Alle nieuwe B-Klassen van de politie worden standaard geleverd met de aanpassingen.

Het betreft een flink pakket aan veranderingen dat aangebracht zal moeten worden. Een van de grootste punten van irritatie is het gebrek aan ruimte voorin de auto. Agenten met al hun spullen kunnen bijvoorbeeld niet goed plaatsnemen in de stoelen, omdat de middenconsole in de weg zit. Deze zal dan ook worden verkleind. Daarnaast wordt de verlichting aangepast. De daksets worden vervangen door lampen die beter bruikbaar zijn en het stopteken beter leesbaar maken.

Tenslotte is de wegligging van de nieuwe B-Klasse (rijtest) bij de kladden gegrepen. Wel zo handig, aangezien de Mercedes sinds zijn debuut in de politievloot al enkele keren is gesneuveld. Meerdere agenten ondervonden tijdens achtervolgingen dat de B-Klasse nogal zacht geveerd is en kwamen in sommige gevallen zelfs met pech langs de kant te staan. Hierom krijgt de Mercedes stuggere veren, zodat hij hoger op zijn poten staat (voor 1,6 cm, achter 2,5 cm) en minder inzakt.

Grappig is wel dat de politie het nog altijd vertikt de ultieme wens van agenten in vervulling te laten gaan. De Mercedes B-Klasse met automatische versnellingsbak wordt namelijk standaard geleverd met schakelflippers achter het stuur, maar deze mogen absoluut niet gebruikt worden. Sterker: dat kan niet eens. De verbouwer is zo ver gegaan de flippers vast te kitten, zodat agenten niet zelf kunnen schakelen. In het bericht wordt er geen melding gedaan dat deze rare keuze ongedaan wordt gemaakt.