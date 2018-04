Hier is de BMW iX3

Uiteraard een SUV.

Van Audi en Mercedes wisten we zo ongeveer al wat we in de nabije toekomst op het gebied van elektrificatie mogen gaan verwachten. Bij BMW was het nog stilletjes, maar in Beijing komt het merk eindelijk met duidelijkheid in vorm van de Concept iX3. Zoals de naam al aangeeft is het nu nog een prototype, al zal het uiteindelijke productiemodel niet veel afwijken van deze auto.

Op de BMW i3 na, hebben we van BMW nog geen serieuze elektrische auto voor de massa gezien. Dat moet dus deze iX3 gaan worden. De elektrische X3 komt op een volledig nieuw platform te staan. Sterker nog, BMW communiceert zelf dat dit de eerste volledige elektrische BMW is. ‘BMW-i is een submerk binnen de BMW Group’, aldus de Duitsers. De auto zal onder meer te herkennen zijn aan een gesloten grille. Er is immers geen verbrandingsmotor aanwezig die gekoeld moet worden. Net zoals bij Audi, is de eerste volledige elektrische auto een SUV.

De BMW Concept iX3 heeft een 270 pk sterke elektromotor en een 70 kWh batterij aan boord. Aan de hand van de WLTP-cyclus spreekt BMW over een niet al te indrukwekkende actieradius van 400 kilometer. Het energie-opslagsysteem is ontworpen voor snelladers tot 150 kW. Bij een snellaadstation kan de iX3 in 30 minuten volledig opladen.

De conceptcar beleeft zijn werelddebuut op de Beijing Autoshow. De toekomstige productieversie van de BMW Concept iX3 wordt gefabriceerd door de joint venture BMW Brilliance Automotive in Shenyang, China.