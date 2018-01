BMW M-dealers nemen in rap tempo toe

M'tje hier, M'tje daar.

BMW is hard op weg met het uitmelken uitbreiden van het M-label. In Singapore is een gloednieuwe dealer geopend, dat louter gevuld zal worden met BMW M en BMW M Performance modellen. De afgelopen vier jaar zijn het aantal M-gecertificeerde dealers toegenomen naar 850 stuks over de hele wereld.

De ene dealer is de andere niet, zo mogen M-gecertificeerde dealers ook gewoon normale modellen verkopen. Eis voor zo’n certificatie is dat de dealer beschikt over een M-hoek. Er zijn echter ook dealers met enkel en alleen M-spul, zoals deze showroom in Singapore. De dealer in het Zuid-Aziatische land was al gespecialiseerd in het verkopen van M-modellen, maar is compleet vernieuwd en legt de focus nu ook op M Performance.

Naast de getoonde modellen, is er ook een zogenaamde Individual Lounge. Klanten kunnen in deze ruimte met medewerkers overleggen over de personalisatie van een BMW-model. Daarnaast beschikt de dealer over een Delivery Suite. Klanten kunnen de nieuwe aanwinst in deze ruimte ophalen. De auto zal onder een spotlight worden gezet en de (kersverse) BMW-rijder wordt verwelkomt met een persoonlijk bericht.

BMW zegt het concept van de showroom te willen uitbreiden naar andere dealers op onze planeet. Daarnaast is het de bedoeling dat steeds meer bestaande dealers over een BMW M-certificaat gaan beschikken.