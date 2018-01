Volkswagen Golf VII (2012 – 2016) – occasion video & aankoopadvies

Vertrouwd en bekend, maar is de Golf ook betrouwbaar? Dat is de vraag.

Begin 2017 kreeg de Golf 7 een (subtiele) facelift, die versie gaat door het leven als Golf 7,5. Dit aankoopadvies gaat over de Golfjes die gebouwd zijn tussen eind 2012 en eind 2016. Voor de ontwikkeling van deze generatie Golf maakte het Volkswagen-concern gebruik van het MQB platform. De Golf kon er mooi mee op dieet, want het scheelt soms tot 100 kg. Concerngenoten A3, Octavia, Leon, Tiguan, Ateca en de Kodiaq maken van hetzelfde platform en motoren gebruik.

De keuze bij de Golf is een enorm, naast diverse motoren zijn er ook diverse carrosserieën beschikbaar: de station (Variant), de drie- en vijfdeurs en de hogere Golf Plus of Sportsvan.

Dat de Golf een populaire jongen is, blijkt ook wel uit het aanbod op AutoTrack; van deze generatie Golf staan er meer dan 3.000 te koop en dan rekenen we de Sportsvan en Golf Plus niet eens mee. Als ervaring geen probleem is, dan is er al een Golf met enkele tonnen op de kilometerteller te vinden, vanaf zo’n 10 mille.

De zeventraps DSG-bak (DQ200) is in de Golf 7 een stuk betrouwbaarder dan dat die was in vroegere modellen, maar controleer toch maar even op een goede werking. De bak hoort soepel te schakelen en let er ook op of de koppeling niet slipt.

De 2.0 TDI is betrokken bij het dieselgateschandaal. Check dus of de modificaties zijn doorgevoerd of dat dit nog moet gebeuren.

De TSI motoren hebben net zoals bijna alle direct ingespoten motoren last van koolstof afzetting in het inlaattraject. Premium brandstof tanken lost het op en/of voorkomt het. Een specialist kan het reinigen met walnoot schillen.

Een 1.2 of 1.4 TSI die ook drie cilinders loopt, heeft meestal een defecte bougiekabel. Niet meer doorrijden, want dat is slecht voor de katalysator.

Het is nu beter onder controle, maar in het algemeen de TSI motoren wel een slokje olie. De onderhoudsintervallen zijn lang en dus moet je twee dingen doen: je daar aan houden en tussendoor oliepeilen.

Een natte voetenruimte wordt meestal veroorzaakt door een los geschoten airco afvoerslang.

Let goed op het trekgewicht, want die is hoger als het trailer assist werkt. Dat is zo bij trekhaken die door dealer zijn gemonteerd en zijn ingeleerd.

Bij de GTE kan de laadkabel vastvriezen. Een föhn biedt dan uitkomst.

Alleen de dikkere motoren (vanaf 122 pk) hebben de meer geavanceerde multilink achteras, de overige versies hebben een eenvoudigere achterwielophanging.

Bij de versies met de multilink achteras kunnen de schokdempers gaan rammelen.

Op hobbelige wegen kan een ratelend geluid te horen zijn. Het geluid is afkomstig van de tandwielen, maar kan verder geen kwaad. Het is vooral een comfortprobleem.

Van de optionele adaptieve cruise control is niet iedereen fan omdat het systeem soms te enthousiast kan reageren en te vroeg of onnodig afremmen. Hetzelfde kan gelden voor het systeem om botsingen te voorkomen.

Het navigatiesysteem geeft nog al eens onterecht aan dat je in Wolfsburg bent (Duitsland). Soms is het opnieuw starten van de navigatie of nog een keer invoeren van de route genoeg, maar als het frequent voorkomt zou de GPS antenne defect kunnen zijn.

Het touchscreen van de oudere navigatiesystemen kunnen bij koud weer een eigen leven gaan leiden en spontaan knoppen gaan indrukken. Vervangen van het touchscreen scherm kan nodig zijn.

Bij de GTE’s kunnen diverse elektronische problemen optreden. Wees daar extra alert op, want het is complexe technologie.

