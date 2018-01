Porsche, Audi en Lamborghini gaan dit platform gebruiken

Cheers op een mooie uitkomst.

Porsche heeft de verantwoordelijkheid gekregen om een geheel nieuw platform te bouwen voor elektrische sportauto’s en supercars. Hier komen toekomstige auto’s van Porsche, Audi en Lamborghini op te staan.

Het platform luistert naar de naam SPE en is het derde platform voor elektrische auto’s van de Volkswagen Groep. Eerder maakten we al kennis met het MEB- en PPE-platform van het concern. Volkswagen koos Porsche uit om het nieuwe platform te gaan ontwikkelen. Het plan begeeft zich nu nog in een beginstadium. Verwacht dan ook nog geen concept op het SPE-platform voor 2025.

Met de Terzo Millennio weten we al wat we qua elektrificatie van Lamborghini mogen verwachten. De verwachting is dat Audi met een elektrische sportauto รก la R8 op dit platform gaat komen. Technische details over het SPE-platform zijn nog niet bekend. Op dit moment is alleen duidelijk dat er een gloednieuw platform vanuit de Volkswagen Groep gaat komen. (via Autonews)