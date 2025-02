Ja wat is dat nou. De perfecte BMW X5, maar eerlijk. Niemand koopt ‘m.

Eigenlijk is het doodzonde. Een fabrikant, in dit geval BMW, levert een prima product af. Maar door belastingen kun je het eigenlijk niet kopen. Nou ja, het kan wel. Maar dat is hetzelfde als geld in de fik steken. Want door de hoge aanschafprijs in combinatie met harde afschrijving is het vooral jijzelf die de pijn ervaart.

M60i, de perfecte BMW X5

Want de allerbeste BMW X5 is de M60i. Niet de M Competition, want dat is een kneiterhard stuiterapparaat op wielen. Nee, je zoekt comfort. En het liefste een V8 natuurlijk, want dat is fantastisch rustig rijden. De M60i heeft dat in huis, echter door keiharde belastingen wordt deze aandrijflijn enorm gestraft. Daarom kost deze BMW X5 M60i op Marktplaats maar liefst 215.484 euro.

Ja das een sloot geld voor een BMW X5. Doodzonde, want een ieder die een M60i heeft gereden kan beamen dat dit een fantastisch beest is. Met 532 pk kom je geen vermogen te kort en omdat het geen volbloed M is heb je met een relatief comfortabel onderstel te maken. Een BMW XM is, door zijn plug-in hybride aandrijflijn, de goedkopere auto in aanschaf. Maar stiekem is deze veel beter. En minder lelijk.

Op het moment van schrijven staat er slechts één X5 M60i op Marktplaats. Deze dus. Met 2.500 km op de klok en bouwjaar 2025 een zo goed als nieuwe auto eigenlijk. De zwarte velgen, ik vergeef het ‘m. Door het Nederlandse belastingssysteem heeft deze X5 het al zwaar genoeg.

Voor de rest zit er alles op. Een adaptief onderstel, Bower & Wilkins geluid, stoelen met massagefunctie én een ronkende 4.4 liter grote V8. Goed voor 532 pk, waardoor je in 4,3 seconden van 0 naar 100 km/u accelereert. De topsnelheid bedraagt 250 km/u. Meer heeft een weldenkend mens niet nodig.

Maar ja. De beste BMW X5 die niemand gaat kopen, want meer dan twee ton voor zo’n SUV is all the money. Toch wil ik ‘m.