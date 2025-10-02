Doe eens gek, koop eens een paarse BMW X5

Een hele dikke BMW X5 in een lekker kleurtje op Marktplaats: waarom ook niet?

Het is een bekend fenomeen, programma’s als BMW Individual. In plaats van de standaard selectie kleuren kan je dan veel en veel meer kiezen, vaak met een historische ondertoon. Je kan dus eigenlijk vrijwel elke BMW-kleur op vrijwel elke moderne BMW krijgen. Doe daar je voordeel mee.

BMW X5 Individual

Een alternatief is een keuze van iemand anders overnemen. Ergens zonde, tenzij het gewoon een goede keuze is. En op de BMW X5 van de tot nu toe nog laatste generatie (G05 LCI) van vandaag is een erg gave keuze gemaakt.

De gekozen kleur is namelijk Mora Metallic, een kleur die aangeboden werd rond de millenniumwisseling. Het is een donkere paarse tint, maar wel zo’n eentje die een hele sterke paarse gloed heeft onder bepaalde belichting. En op zo’n kolos als een BMW X5 past het prima. Het geeft de auto wat meer jeu, maar het voelt ook niet over de top.

Wat misschien wel ietwat over de top is: de 23 inch ‘gouden’ velgen, waarvan wij het design niet kennen als eentje uit BMW’s eigen catalogus, en de Maxton Design-onderdelen. Die voelen zich toch meer thuis op een BMW M140i. Desgewenst kunnen deze onderdelen ook achterwege gelaten worden voor de standaard velgen.

M60i

Helaas is de BMW X5 in Mora Metallic op Marktplaats geen X5 M Competition met 625 pk, maar de M60i. Dat is de 530 pk sterke mild-hybrid versie van de S68 V8 die je kent uit de XM en nieuwe M5. Nog steeds een bak vermogen, alleen het kan dus nog één tandje heftiger. Alsnog tik je de 100 aan in 4,3 seconden. Snel zat, toch?

Kopen

Net voordat de nieuwe (i)X5 verschijnt kun je dus nog genieten van deze BMW X5 M60i als dikke beuker met V8. Dit 12.316 kilometer ervaren exemplaar uit 2023 heeft de kleur aan zijn zijde en als het je ding is de leuke upgrades.

Alsnog moet je er wel een smak geld voor neertellen: 129.950 euro. Nieuw kost een goed in de opties zittende X5 M60i bijna twee ton dus met een beetje opties zal je al een bedrag met zes cijfers afgeschreven hebben op de Mora X5. Alleen is de bodem nog verre van bereikt…