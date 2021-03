Volvo heeft een mening over de beste banden voor je EV - Autoblog.nl

Volvo heeft vandaag aangekondigd dat de Recharge-modellen ook met een eigen set banden komen.

BMW (en ook MINI) staat bekend als een merk van de runflat banden. Banden die onder liefhebbers van autorijden niet altijd de voorkeur krijgen. Vroeg of laat worden ze dan ook verwisselt voor een setje die de eigen voorkeur geniet.

Volvo recharge banden

Ook Volvo gaat een eigen filosofie loslaten als het gaat om het beste rubber voor onder een auto. De volledig elektrische Recharge-modellen van Volvo krijgen vanaf modeljaar 2022 hun eigen Recharge banden. Dit zijn allseason banden die volgens de Zweedse autobouwer beter en efficiënter zijn dan zomer of winterbanden.

De maatregel is van toepassing op de auto’s geleverd in Noord- en Centraal-Europa. Per land zijn er toch nog verschillen. In landen waar winters gepaard gaan met veel sneeuw zal Volvo de auto’s nog altijd desgewenst uitrusten met winterbanden.

Desondanks is de aankondiging van Volvo een nachtmerrie voor verkopers van winter (banden). Bandenfabrikanten hebben immers hun eigen bedenkingen over wat het beste is voor een auto. Je dealer predikt over de nieuwe Recharge banden, terwijl een bandenboer ongetwijfeld weer een andere mening heeft. Uiteindelijk komt het aan op persoonlijke smaak. Volgens Volvo is een elektrische XC40 op Recharge banden zuiniger en kun je rekenen op een grotere actieradius. Keiharde cijfers noemt het automerk dan weer niet.