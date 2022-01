Nieuwe BMW benzinemotoren én diesels op komst

Maar we hadden toch unaniem besloten dat alles in de toekomst elektrisch is? In Duitsland denken ze er anders over. Daar zijn nog nieuwe BMW benzinemotoren én diesels in ontwikkeling!

Elk merk kiest zo zijn eigen moment om over te gaan naar nieuwe technologie in de vorm van elektrificatie. Merken als Volvo en Renault nemen het zeer serieus en hebben de data al vervroegd. Andere merken hebben nog wel eventjes baat bij verbrandingsmotoren.

Als we kijken naar de Duitse Drie, zien we dan Mercedes en Audi ze nog wel leveren. Maar, dat bij hen de ontwikkeling voor nieuwe generaties is gestaakt. Het wordt nu alleen nog aanpassen aan de telkens strenger wordende eisen. Zowel Mercedes als Audi zetten zich in voor een elektrische toekomst. Ze zullen wel moeten, want vanaf 2035 mogen auto’s geen verbrandingsmotor hebben van de EU.

Nieuwe BMW benzinemotoren én diesels

Maar, als we kijken naar BMW, dan zien we wat opvallends. Dat merk wil nog de benzinemotor blijven ontwikkelen. Er komen nog nieuwe BMW benzinemotoren aan. Sterker nog, ze zullen zelfs blijven investeren in de ontwikkeling van de dieselmotor! Op zich zit er een logische gedachte, zo laat ontwikkelingschef Frank Weber van Auto, Motor und Sport weten.

Zijn visie – en dus die van BMW – is dat de verbrandingsmotor verder ontwikkeld moet worden om nog schoner te worden. Er komt een compleet nieuwe generatie aan van zes- en achtcilinder benzinemotoren en zescilinder diesels.

Grote daling uitstoot

Volgens Weber zal de daling in uitstoot het grootste zijn van alle BMW-motorgeneraties. Met name de cilinderkop moet revolutionair zijn. Opmerkelijk is dat men met geen woord rept over drie- en viercilinder motoren.

Weber is van mening dat op deze manier de verbrandingsmotor veel efficiënter kan worden. Ondanks dat er een catastrofale milieuramp dreigt (afgaande op de maatregelen die sommigen draconisch noemen), zegt Weber wel dat de wens van de klant net zo belangrijk is als de emissiereductie.

Via: Auto, motor und sport.