Ondanks crisis toch een leuke bonus voor Volkswagen arbeiders - Autoblog.nl

Volkswagen heeft na een moeilijk jaar toch besloten de arbeiders een bonus uit te keren. Het bedrag is lager dan voorgaande jaren.

De laatste jaren ging het bij Volkswagen, maar ook bij vele andere automerken, best lekker. De verkopen namen toe en alles was in kannen en kruiken. Toen kwam 2020 en het coronavirus hakte er ook stevig in bij de autoindustrie.

Traditioneel keert onder andere Volkswagen jaarlijks een bonus uit aan de arbeiders. In 2018 ontvingen de arbeiders (voor het resultaat van 2017) bijvoorbeeld een bonus van 4.100 Euro. In 2019 (voor het resultaat van 2018) werd er 4.750 euro uitgekeerd en in 2020 was dat een recordbedrag van 4.950 euro (voor het resultaat van 2019).

Ook dit jaar keert Volkswagen een bonus uit voor het resultaat van 2020. Het is de laagste bonus in jaren, maar de arbeiders zullen er ongetwijfeld tevreden mee zijn. Dat er überhaupt een bonus uitgekeerd wordt is natuurlijk al een meevaller. Het gaat hier om een bonus van 2.700 euro bruto. In november 2020 werd al een gedeelte van de bonus uitgekeerd aan de medewerkers, dit betrof een bedrag van 1.690,50 euro. In mei zal het resterende bedrag worden overgemaakt.

De bonus voor de arbeiders is een gebaar van Volkswagen uit dankbaarheid voor de behaalde resultaten. Zeker 2020 was wat dat betreft een jaar vol uitdagingen en 2021 is voorlopig niet anders.