BMW onthult het uiterlijk van de i4 - Autoblog.nl

De eerste elektrische auto van BMW dat geen SUV, SAV of crossover is. De BMW i4 is alleen al op dat vlak een verademing.

Maar of het ook een mooie auto is laat ik graag aan u, de lezer, over. Vandaag organiseerde de BMW Groep de jaarlijkse conferentie waar bobo’s in dure pakken spreken over de toekomst van de merken. Een hoogtepuntje van deze conferentie is het feit dat het uiterlijk van de BMW i4 is gepresenteerd.

Tot voor kort moesten we het doen met een heftig gecamoufleerde i4. Nu is de elektrische auto ontdaan van deze pyjama. Je neemt wat elementen van de iX3, gooit dit in de blender met een 4 Serie en plakt er nog een paar deuren bij. Dat is is de i4 in een notendop.

De i4 is een elektrische sedan in het hogere segment. De Duitse autofabrikant communiceerde eerder al een actieradius tot 590 kilometer en een vermogen van 530 pk. Het sprintje naar de honderd moet in 4 seconden gedaan zijn. Nu is ook bekendgemaakt dat er naast een reguliere versie, ook een M Performance model volgt.

De BMW i4 komt in de loop van 2021 op de markt. In de komende weken belooft BMW meer bekend te maken over de elektrische sedan.