BMW M Performance Parts zijn er nu ook voor de helft

BMW M Performance zoekt nieuwe niches op.

Jarenlang wist BMW de verleiding te weerstaan. Terwijl concurrent Mercedes al lang en breed op zo’n beetje elk model een AMG-badge plakte, was BMW terughoudend. Een aantal puristen bij het merk hadden het idee dat ze de legendarische driepoot moesten koesteren. Zo’n M-badge, die stond ergens voor. Die kon je niet zomaar op een zware SUV plakken. Dat zou de zaak verwateren. Hoe hard de Amerikaanse en Aziatische markt er ook om roepte, kwam er zelfs geen M7.

Helaas kregen de marketingpipo’s het succes van AMG natuurlijk niet ontkennen. Dus kwam er in 2009 de X5M. En in 2012 werd er weer een nieuw trucje verzonnen, te weten ‘M Performance’. De eerste auto met deze nieuwe aanduiding was nota bene een diesel in de vorm van de M550d. Net als in het verleden al gebeurde bij bijvoorbeeld de M635Csi, stond bij M Performance modellen de ‘M’ vóór de ‘normale’ typeaanduiding. Door ‘M Performance’ kon BMW de M-badge verbinden aan enorm veel auto’s. Tegelijkertijd kon het morrende puristen voorhouden dat M Performance toch echt wat anders is dan een ‘échte’ M. En passant vormde het nieuwe label ook een mooie basis om een berg extra peperdure M Performance parts te verpatsen.

Deze strategie bevalt het merk kennelijk zo goed, dat BMW die M Performance Parts niet alleen meer op Bimmers, maar ook op Beemers gaat voeren. Geruchten hierover brachten we overigens al in 2019, maar nu is het dus officieel. De S1000 RR is de eerste BMW met slechts de helft van het normale aantal wielen die M Performance Parts krijgt. Het gaat dan vooral over carbon onderdelen die de buikschuiver nog iets lichter maken. Maak je klaar voor een lijstje met heel vaak de letter ‘M’ erin.

Beschikbaar zijn een M Carbon airbox cover, M Carbon kettingbeschermer met M Carbon spatbord, M Carbon voorspatbord, M Carbon tandwiel cover, M Carbon benzinetank cover en drie verschillende maatjes van de M Sport zetel. Maar dat was nog niet alles! Er zijn ook nog M voetsteunen beschikbaar voor de berijder en de passagier.

Koop dan?