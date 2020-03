Boze Chinese Model 3 kopers dreigen Tesla met boycott

Chinese Model 3 kopers zijn teleurgesteld maar ook boos op Tesla. Sommigen dreigen nu met een boycott van het hele merk.

Het aandeel van Tesla leek even op weg te zijn de grens van de 1.000 Dollar te doorbreken, maar inmiddels is het alweer wat gezakt naar 700 Ekkerdollars. Nog altijd is dat een waardering waarmee Tesla veruit het meest waardevolle Amerikaanse autoconcern is. Pak aan Ford en GM. Toch heeft Musk de strijd tegen de ‘shorters’ nog niet definitief gewonnen. Het Coronavirus gooit (kortstondig) roet in de Chinese dromen van Elon. Daarbij is het ook niet handig dat hij de Chinese clientèle boos gemaakt heeft met een ouderwets Teslaesque blundertje. Dom dom dom, want nu dreigen verongelijkte Chinezen met een boycott.

De vork en de steel zijn als volgt: Tesla heeft in China de Model 3 geleverd met verouderde hardware. Het gaat specifiek om een chippie die Tesla gebruikt voor Autopilot. Daar heeft Tesla sinds april 2019 een nieuwe versie van, die volgens Tesla zelf 21 keer sneller is dan de oude unit. Je raadt het echter al: in China zijn nieuwe Model 3’s stiekem nog geleverd met de oudere chips. Klachten kwamen binnen nadat enkele Model 3-bezitters zagen dat de sticker op de chips niet overeenkwam met de informatie in de handleiding.

Volgens Tesla is het een onschuldig akkefietje. De schuldige voor de faux pas is volgens het merk ‘het Coronavirus’, waardoor de nieuwe chip even niet beschikbaar was. Het oude chippie zou (ondanks de eerdere claim over diens snelheid) nauwelijks een andere gebruikerservaring bieden dan de nieuwe. Bovendien geeft Tesla aan de oude chips tezijnertijd kostenloos te willen vervangen voor klanten met de nieuwe unit. Maar ja, dat hadden ze dan misschien toch even eerder aan moeten geven. Op Chinese fora moeten Elon en zijn toko het dan ook ontgelden. Een boze man laat op Weibo optekenen:

Tesla heeft gewoon wat onderdelen gebruikt die het nog had liggen om een snelle winst te boeken. Het is walgelijk.

Een andere boze man vraagt zich openlijk af wat er gebeurd was als niemand achter de downgrade was gekomen:

Wat als niemand het had gemerkt? Tesla, je hebt gefaald om de verwachtingen van het Chineze volk en de Chinese overheid waar te maken.

Zoals hij pleegt te doen heeft Elon Musk inmiddels al gereageerd op de kwestie via zijn favoriete medium Twitter. De Muskias probeert de hele kwestie af te doen als ‘no big deal’. Zeker omdat de klanten die geklaagd hebben paupers zijn die niet eens Full Self Driving aangevinkt hebben op de optielijst, waarbij de nieuwe chip het grootste voordeel zou brengen:

True. Oddly, those who complained didn’t actually order FSD. Perhaps they weren’t aware that the computer is upgraded for free if the FSD option is ordered even after delivery. — Elon Musk (@elonmusk) March 4, 2020

Koop jij de excuses van Elon, of vraag je je af wat er stiekem allemaal niet klopt aan jouw Model 3? Laat het weten, in de comments!