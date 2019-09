BMW wil ‘M’-motoren gaan maken

De geruchtenmolen draait nog steeds op volle toeren.

BMW maakt nog best krachtige motoren, maar er is niet zo’n duidelijke hiërarchie te bekennen bij de tweewielers als bij de auto’s. Hier worden de topmodellen immers bestempeld met de illustere letter ‘M’, bij de motoren hebben de letters verbonden aan de modellen minder te maken met sportiviteit. Mogelijk gaat dit in de nabije toekomst veranderen.

Het lijkt er namelijk op dat BMW de ‘M’-letter ook naar zijn motoren gaat overhevelen. Als we de gedachtegang van RideApart moeten volgen, dan kan het merk dit wel eens van plan zijn. BMW heeft recentelijk een drietal merknamen geregistreerd bij het European Union Intellectual Property Office (EUIPO), het bureau dat dergelijke zaken afhandelt. BMW heeft de namen M 1000 RR, M 1300 GS, and M 1000 XR vastgelegd.

Hoewel dit natuurlijk kan betekenen dat BMW simpelweg de namen van een aantal modellen gaat veranderen en verder niets, is het eveneens mogelijk dat er krachtigere versies van de bestaande motoren komen. Vooral de naam van de M 1300 GS wekt dit vermoeden op, aangezien er momenteel geen 1300 in de catalogus van het merk is te vinden. In het geval van laatstgenoemde is het aannemelijk dat er een verbeterde motor komt met een grotere inhoud.