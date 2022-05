BMW M135i Individual kan ook smaakvol!

Kijk, een BMW M135i smaakvol samenstellen is prima nodig met de kleur Frozen Pure Grey!

Meer dan een halfjaar geleden vernieuwde BMW de M135i xDrive. Nieuw was onder meer de mogelijkheid om te shoppen bij Individual. Dan kun je kiezen voor een opvallend kleurtje zoals Sao Paolo Yellow. Maar je kunt het ook wat smaakvoller doen. Bijvoorbeeld de BMW M135i de kleur Frozen Pure Grey aanmeten.

Hoe dat er dan uitziet zie je op de foto’s. De extra frutsels op deze 1 Serie zijn afkomstig van de BMW M Performance catalogus. Het is daarmee tamelijk eenvoudig om de prijs van de instapper lekker op te voeren.

Frozen Pure Grey is de benaming van BMW voor grijs in een matte samenstelling, zoals op deze M135i. In totaal zijn er 160 kleuren beschikbaar in het pallet van Individual. De M Performance goodies maken de M135i extra dik. Onder andere canards, een achterspoiler en een carbon diffuser zijn zaken die de 1 Serie goed aankleden.

BMW rept met geen woord over het prijskaartje van al dit lekkers. En dat is maar goed ook. Volgens mij wil je helemaal niet weten wat een M135i xDrive zoals op de foto’s kost op Nederlands kenteken. Lekker smoelen doet het wel.