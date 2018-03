BMW M2 Black Shadow werpt schaduw op concurrentie

Echt opgewekt worden we er niet van.

Om te vieren dat de BMW M2 vorig jaar de meest succesvolle M-auto was, gooit BMW er weer eens een speciaaltje uit. De krachtigste 2-serie die je van je geld kunt kopen viel afgelopen jaar buitengewoon goed in de smaak. De Duitsers zagen de M2 in zijn eerste volledige productiejaar liefst 12.000 keer aan de man gebracht worden.

Nu dat de BMW M2 zo’n verschrikkelijk succes blijkt te zijn, geven ze hem iets dat hij eigenlijk tekort kwam. Let wel, dit betekent natuurlijk geen extra vermogen. Dat zou immers veel te makkelijk zijn. Nee, om de auto daadwerkelijk pittiger te maken geven ze de gepeperde 2-serie spannender plaatwerk zodat hij krachtiger lijkt.

De M2 Edition Black Shadow is exclusief verkrijgbaar in Sapphire Black metallic. Daarbij krijgt hij lichtere 19″ lichtmetalen velgen met een ander design en worden de spiegels en diffuser gespoten zodat het lijkt alsof ze van carbon zijn. De nieren en zijpanelen krijgen een zwarte lak gloss. De dubbele M-uitlaten zijn eveneens zwart gemaakt. Vanaf april is de auto te bestellen.

TL;DR: alles is zwart en er is geen extra vermogen.