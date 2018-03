Turbine-EV voor het circuit met 1.305 pk & 7.722 Nm

Tja, wat moeten we daar nu eens over zeggen.

De afgelopen jaren kwamen de Chinezen van Techrules enkele keren in het nieuws met hun opmerkelijke bolides. Pas vorig jaar, eveneens op het Autosalon van Genève, trokken ze de doeken van de Ren; een van microturbinetechnologie gebruik makende vermogenfabriek. Destijds ging het echter om de showauto, maar inmiddels is de nog extremere variant voor het circuit ook onthuld.

De Techrules Ren RS gebruikt diezelde technologie om zichzelf van de menigte te onderscheiden. Dat zal ongetwijfeld aardig lukken, aangezien het circuitmonster op vol vermogen 1.305 pk en liefst 7.722 Nm aan koppel aan de wielen produceert. Rekenen we netjes vanaf de krukas, dan komen we uit op een minstens zo respectabele 2.340 Nm aan koppel. De geknepen versie produceert 870 pk en 1.560 Nm aan koppel. Deze bizarre cijfers betekenen de perfecte opzet voor nog indrukwekkende acceleratiecijfers. Althans, dat zou je denken. De Ren RS heeft 3 seconden nodig om aan de 100 km/u te komen, en rijdt niet harder dan 330 km/u. Enigszins teleurstellend. Brandstof verbruiken doet ‘ie dan wel weer aardig, met 7,5 liter op 100 km. Aan de andere kant, volgens de NEDC-test komt hij op 80 liter diesel slechts 170 kilometer ver. Neem deze cijfers dus vooral met een flinke scheut zout.

De cijfers even negerende is de TREV (Turbine Recharging Electric Vehicle)-aandrijflijn toch echt waar het bij de Techrules Ren RS om gaat. Het systeem maakt gebruik van vier tot zes elektromotoren op de wielen en combineert deze met een 30 kW turbine, of een dubbele turbine van 80 kW. In het geval van laatstgenoemde bevinden de turbines zich aan weerszijden van de cockpit, in plaats van de enkele, centraal geplaatste turbine.

De turbine fungeert in de vernuftige aandrijflijn als range-extender, waarbij hij de generator aandrijft die het 28,4 kWh accupakket bijlaadt. Met behulp van een slim batterijmanagementsysteem worden zowel de presaties als de levensduur van de batterijen geoptimaliseerd.

Het plaatwerk van de Techrules Ren RS is ontwikkeld door motorsportspecialist L.M. Gianetti. Deze man heeft de auto zo gebouwd dat hij vele gelijkenissen vertoont met straaljagers. Zo heeft de Ren RS in het midden een koepel waarin de bestuurder plaats kan nemen. Diezelfde koepel fungeert tevens als deur. Daarnaast heeft de Ren RS een koolstofvezel monocoque en is de torsiestijfheid van het chassis verhoogd om een zo strak mogelijke wegligging te bereiken.