Gelekt! Het eerste beeld van de BMW M2 CS

Tijd voor een analyse.

Het is een schokkerig, vaag plaatje. Toch kijken we hier mogelijk naar de eerste foto van de BMW M2 CS, die vermoedelijk als M2 Competition op de markt gaat komen. Al maanden gaan er geruchten de ronde over deze extra hete M2, maar keiharde beelden ontbraken nog altijd.

Met dit plaatje komt er een einde aan de mythe. Hoewel we niet veel te zien krijgen, is het duidelijk dat dit een andere M2 is. Allereerst de kleur. Deze tint is niet te krijgen op de reguliere M2. Vermoedelijk gaat het hier om Hockenheim Silver, een nieuwe kleur die exclusief te verkrijgen zal zijn op de M2 Competition. Daarnaast zien we een andere grille met een hoekiger ontwerp en is de grille volledig zwart uitgevoerd. Kijk ook even naar de spiegels. Dit zijn andere spiegels in vergelijking met de reguliere M2. Op het eerste gezicht lijkt de voorbumper gelijk te zijn aan de M2, maar kijk nog eens goed. De lijnen lopen scherper naar beneden. Ter vergelijking: een plaatje van een M2 LCI check je onderaan het artikel.

Zo kan een vaag plaatje toch veel informatie vrijgeven. Hoewel het niet te zien is op de foto, spreken geruchten over een doorlopende grille zonder traditionele splitsing voor betere koeling. Onder de kap de S55 zes-in-lijn turbomotor uit de M4, goed voor zo’n 405 pk. Naast de traditionele M2-kleuren, krijgt de M2 Competition twee nieuwe kleuren. Het eerder genoemde Hockenheim Silver en, wat opvallender, Sunset Orange. De verwachte onthulling is in april. (via BMW Blog)