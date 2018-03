Dit is de auto van het jaar 2018!

The votes are in!

Bijna net zo spannend als een avondje Holland Casino is ieder jaar weer de verkiezing voor de auto van het jaar. Aan de vooravond van de Autosalon van Genève maakten gerespecteerde automotive fossielen journalisten uit 23 landen zojuist bekend wat de opvolger van de Peugeot 3008 is geworden.

Bij de finalisten zat wederom níet onze eigen auto van het jaar, de Porsche Panamera Sport Turismo. Er komt dus geen waardige opvolger voor de Porsche 928, die de titel pakte in 1978. Sinds dat jaar zijn het namelijk vooral onvervalste saaimobielen geweest die met de eer gingen strijken.

Maarrr! Dit jaar waren er zowaar een paar behoorlijk begeerlijke bakken genomineerd. Wat te denken van de nieuwe BMW 5-serie, de Audi A8, de Alfa Romeo Stelvio en de Kia Stinger (rijtest)? Iets meer aan de müsli-kant van het spectrum: de Volvo XC40, Seat Ibiza en Citroën C3 Aircross.

Na een Eurovisieësque puntentelling is de winnaar uiteindelijk de Volvo XC40 (rijtest) geworden. Swedish meatballs for everyone bij het buffet!

Image-Credit: de XC40 in het vlees via autojunk