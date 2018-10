Audi A1 één van de duurste driecilinders in Nederland

De Audi weet het nog niet te winnen van de BMW i8 qua prijs.

Je valt bijna, nou ja bijna, letterlijk van je stoel als het gaat om de Nederlandse nieuwprijzen van auto’s. Hoe dikker de motor, hoe sneller je de sjaak bent. Het is echter geen vereiste om een grote motor te kiezen in de configurator. Als voorbeeld hebben we hier een nieuwe Audi A1 Edition One, die na het aanvinken van bijna alle extra’s uitkomt op een consumentenprijs van meer dan 53.000 euro. Voor een 1.0 TFSI met 116 pk.

De nieuwe A1 begint bij 21.985 euro. Zoals we Audi kennen, kan de prijs in sommige gevallen verdubbelen. Neem die 53.000 met een klein korreltje zout, want daar zitten voor enkele duizenden euro’s aan accessoires bij zoals meerdere skikoffers in diverse formaten. Desalniettemin kán je een A1 voor meer dan 50 mille kopen.

Alle gekheid op een stokje. Zonder al de onzinnige accessoires, maar inclusief een aantal comfortable opties ga je alsnog richting een bedrag van 40.000 euro. Een tijdelijke ‘Edition One’ kost bijvoorbeeld 10.000 euro en voor dat bedrag krijg je onder meer een S-line interieur, Audi’s Virtual Cockpit en 18-inch velgen. Maar dan ben je er nog niet. Leder/alcantara stoelen kost bijvoorbeeld 700 euro, een koplampreinigingsinstallatie kost 358 euro, verwarmde voorstoelen 421 euro en een automatische dimmende binnenspiegel is nog eens 212 euro. Buitenspiegels verwarmd en elektrisch verstelbaar? 212 ekkermannen alstublieft. Ben je er dan? Nee, automatische airconditioning hoort toch wel thuis op zo’n auto. Dit is een optie van 560 euro. Alarm? 449 euro. Dit is exclusief parkeersensoren of andere extra vorm van rijhulp.

En zo is de 40 mille bijna in zicht voor een Audi A1 die er op een autobeurs ontzettend gaaf oogt, maar in de praktijk een klein vermogen kost. Hoe we de nieuwe A1 straks gaan zien in Nederland? Nou zo:

