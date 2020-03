Niet benzine of diesel, maar autobanden zijn grote vervuilers

De verbrandingsmotor moet niet enkel gezien worden als de grote vervuiler. Autobanden en remmen zijn ook grote boosdoeners.

Zeg je uitstoot van de auto, dan denk je aan die verbrandingsmotor onder de motorkap en de uitlaat. Dit is ook voor het blote oog het makkelijkste waarneembaar. Natuurlijk zijn er meer zaken die bijdragen aan de vervuiling van het milieu, en ook elektrische auto’s doen net zo hard mee.

Uit een onafhankelijk onderzoek van Emissions Analytics blijkt namelijk dat de uitstoot van het slijten van autobanden tot 1.000 keer ernstiger kan zijn in vergelijking met wat er uit de uitlaat van een auto komt. Dit betekent dat een elektrische auto weliswaar geen uitstoot heeft, maar ook bijdraagt aan milieuschade door slijtende autobanden.

Niet alleen de slijtende autobanden zijn vervuilers. Ook slijtende remmen worden genoemd in het onderzoek. Geheel terecht wijst Emissions Analytics met een dreigend vingertje naar al die SUV’s van tegenwoordig. Grotere banden en grotere remmen betekent meer vervuiling. Daarnaast worden ook elektrische auto’s benoemd, die doorgaans zwaarder zijn door de aanwezige accupakketten. Waar verbrandingsmotoren onder de loep liggen door met name Europese wetgeving, zijn er geen dergelijke regels voor autobanden.

It’s time to consider not just what comes out of a car’s exhaust pipe but particle pollution from tyre and brake wear. Our initial tests reveal that there can be a shocking amount of particle pollution from tyres – 1,000 times worse than emissions from a car’s exhaust. – Richard Lofthouse, Senior Researcher bij Emissions Analytics