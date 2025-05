BMW M2 CS: de specs én de Nederlandse prijs

We hadden de M2 CS al gezien, maar nu kunnen we eindelijk de specificaties vertellen.

Dit weekend konden we aan de oevers van het Comomeer de nieuwe BMW M2 CS bewonderen. Een wereldprimeur, maar gek genoeg alleen van het design. BMW hield alle details nog onder de pet. Nu, vijf dagen later, vertelt BMW pas wat ze allemaal aangepast hebben.

Het vermogen wisten we stiekem al, via het Bimmerforum en BMW M-baas Frank van Meel, die we tegenkwamen op Villa d’Este. De M2 CS heeft 530 pk gekregen, wat 50 pk meer is dan de standaard M2. Deze heeft er recent al 20 pk bijgekregen, dus in vergelijking met de meeste M2’s die rondrijden heeft de CS 70 pk meer. Het koppel is met 50 Nm gestegen naar 650 Nm. Deze motor is altijd gekoppeld aan een automaat, een handbak is helaas geen optie.

Ook al is dit een CSL zonder de L van Leicht, de M2 heeft alsnog wat kilo’s verloren. De M2 CS is 30 kg lichter en daarmee komen we uit op 1.675 kg. De gewichtsbesparing zit ‘m in diverse CFRP-onderdelen, zoals het dak en het kofferdeksel (inclusief ducktail).

Dit alles zorgt ervoor dat de M2 CS twee tienden rapper is de op de sprint van 0 naar 100. Die neemt nu 3,8 seconden in beslag. Van 0 naar 200 km/u duurt 11,7 seconden. De topsnelheid is niet begrensd op 250 of 280, maar op 302 km/u, net als de M4 CS.

De M2 CS is verder voorzien van een aangepast onderstel met stuggere veren. Daarmee ligt de CS tevens 8 millimeter dichter op het asfalt. Ook de afstelling van de stuurbekrachtiging, het diff en de remmen zijn aangepast. Carbon-keramische remmen zijn niet standaard, daarvoor moet je een kleine €9.400 bijbetalen.

We krijgen nu ook het interieur beter te zien. Het enige noemenswaardige verschil is eigenlijk de middenconsole, die is gemaakt van CFRP. Daarmee heeft de middenarmsteun het veld moeten ruimen. De CS is standaard voorzien van carbon kuipstoelen, carbon dashboardtrim en een alcantara stuurtje, maar dit is ook allemaal verkrijgbaar op de normale M2.

Last but not least: de prijs. We kunnen ook meteen die Nederlandse prijs vertellen. Je mag €166.700,50 (vergeet die 50 cent niet) neertellen voor de M2 CS. Daarmee is ‘ie welgeteld €38.419,40 duurder dan de reguliere M2. Daarbij moet je natuurlijk wel bedenken dat CS heel veel opties standaard heeft. De M2 CS is ook duurder dan de M4 Competition, die 158 mille kost, maar misschien wil je alsnog gewoon de M2. Laat dat maar even weten in de reacties.

Zelf een M2 CS configureren kan ook meteen, op de website van BMW.