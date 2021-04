Polestar CEO deelt foto's van nog hetere Polestar 2 - Autoblog.nl

Wat ligt hier in het verschiet? Mogelijk kunnen we een nog hetere Polestar 2 verwachten, aldus een hint van de CEO van het merk.

Als het gaat om leuk sturende elektrische auto’s scoort de Polestar 2 best oké. Met het Performance pack komen ze de autoliefhebber tegemoet, met bijvoorbeeld de aanpasbare Öhlins dempers. Maar de kans is aanwezig dat Polestar nog een stapje verder gaat met een krachtigere uitvoering van de 2.

Op sociale media heeft Polestar CEO Thomas Ingenlath twee foto’s online gezet, inclusief een cryptische omschrijving. De omschrijving klinkt als volgt. PS2BST 1(7). De eerste letters en het getal lijken te staan voor Polestar 2, maar de rest? Op de foto’s is te zien dat de auto op 21-inch wielen staat en nog verder verlaagd is dan een Performance-versie. Ook is de onderlip aan de voorkant mee gespoten.

Met hashtags als prototype en experiment hebben we weinig hoop op iets concreets. CNET Roadshow deed navraag bij het Zweedse merk. Een woordvoerder reageerde door te zeggen dat Polestar op de korte termijn niets van plan is met het model.

Voor nu blijft het nog even een mysterie, deze verlaagde Polestar 2. Toegegeven, het staat de elektrische auto wel goed. Dus kom maar door, meneer Ingenlath. Een hond alleen maar een lekker stuk vlees voorhouden is ook niet eerlijk.

Fotocredit: Thomas Ingenlath via Instagram