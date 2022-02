BMW M2 met 630 pk is precies wat je nodig hebt

Iedereen moet eigenijk een BMW M2 met 630 pk voor zijn deur hebben.

Het zal je opvallen dat veel bedrijven pas een jaartje of 2-3 na de introductie van een model pas groots uitpakken met onderdelen. Daar zijn een hoop redenen voor. Na een paar jaar zijn namelijk de meeste ‘minpunten’ wel bekend die aangepakt kunnen worden. Ook moet je dan de eerste onderdelen gaan vervangen. Waarom niet vervangen met een upgrade? En ook niet onbelangrijk, na een paar jaar is de fabrieksgarantie verlopen. Tijd om ‘m op te voeren, dus!

Dus ondanks dat de nieuwe G87-generatie van de 2 Serie Coupé op de markt is, focussen de meeste tuners zich nog op het oude F87-model. In dit geval zijn het de dames en heren van Manhart die de reserves van de M2 Competition aanspreken.

BMW M2 met 630 pk

We beginnen daarbij met de motor. De S55 levert in de M2 Competition standaard 411 pk, behoorlijk terug-getuned dus. Bij Manhart passen ze de turbo’s aan, monteren ze een CSF-intercooler plus sportuilaat met sportkats en passen de Duitsers de de ECU op de nieuwe hardware. Het resultaat is 630 pk en 750 Nm. Kijk, dat is meteen een flinke stijging.

Dat is zelfs dermate veel, dat Manhart meer moest aanpassen. Een BMW M2 met 630 pk heeft namelijk enorme acceleratiedrang, dus een setje aangepaste ho-ijzers is geen overbodige luxe. De reminstallatie van de BMW M4 GTS is namelijk gebruikt: op de vooras zitten nu remklauwen met zes zuigers en 380 millimeter grote schijven. Achter is de boel nog standaard.

Club Sport

De 19 inch velgen zijn nieuw en voorzien van 265/35 en 295/30 Michelins. Het onderstel is aangepast middels een KW Variant 3 Club Sport-schroefset.

Daarnaast zijn er nog een paar kleine wijzigingen aangebracht. De achtervleugel is afkomstig van de BMW M235i race-auto. De motorkap komt bij Schmiedmann vandaan is van aluminium voor een lager gewicht. Uiteraard zijn er ook de verplichte gouden stickers en striping. In het interieur zijn de standaard sportstoelen vervangen door Recaro Sportser CS-kuipstoelen. Ook is er een rolkooi voor als je talent het verliest van je lef.











Overigens hoef je niet de auto in zijn geheel zo om te laten bouwen. Je kan de onderdelen per stuk uitkiezen om zo jouw ideale M2 Competition met 630 pk samen te stellen. Alle onderdelen zijn per direct te bestellen bij Manhart.

