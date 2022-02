Klassieke restomod heeft 1.000 nieuwe pk’s (geen EV!)

Da’s dan wel weer geinig. Met zo’n klassieke restomod kun je iedereen de baas.

De komst van de Bugatti Veyron had heel wat voeten in de aarde. Er moest werkelijk van alles gedaan worden. Ten eerste om te zorgen dat de motor 1.001 pk kon leveren. Vervolgens om te zorgen dat alles heel bleef. Ten slotte moest de rest er ook op aangepast worden. Daardoor duurde de onthulling een paar jaar later dan verwacht.

Tegenwoordig is 1.000 pk eigenlijk niet zo heel erg bijzonder meer. Toen de Veyron uitkwam, hadden de meest krachtige auto’s zo’n 600 pk. Denk aan de Carrera GT, SLR, Enzo en, eh, de CL65 AMG. Ja, toen al. Tegenwoordig kun je een beetje Audi RS6, BMW M5 of E63 AMG ook voorzien van 1.000 pk zonder al te veel moeite.

Klassieke restomod

Vandaag gaan we nog een stap verder. Deze klassieke restomod heeft namelijk eveneens de beschikking over duizend paardenkrachten. Dat is nog niet eens het mooiste. Het is namelijk een project van Vigilante.

Dit bedrijf is gespecialieerd in het opknappen van Jeep Wagoneers en andere klassieke Jeeps. Mocht je de Wagoneer niet kennen, lees even dit artikel. In feite is de Jeep Wagoneer de eerste SUV zoals we die tegenwoordig kennen. En ja, de Wagoneer was er (veel) eerder dan de Range Rover.

Met deze restomods gaat Vigilante heel erg ver. Zo staat de auto Wagoneer op een compleet nieuw chassis. Handig voor de veiligheid, wegligging en rijeigenschappen. Dat is op zich ook niet een slechte gedachte, want je kan de Vigilante bestellen met enorm veel vermogen. De basis is 485 pk uit een atmosferische Hemi V8. Een stap daarboven staat de 707 pk sterke Hellcat-motor. Voor een klein beetje extra (zo’n 25 mille) wordt die V8 opgekrikt naar 1.000 pk.

Grotere wielen

Het oog voor detail is indrukwekkend. Kijk eens naar die velgen. Dat zijn niet de originele wielen. Ze hebben de originele velgen (15 inch) gescand en het model nagemaakt, maar dan iets grote (17 inch) Op deze manier kon men de grotere (14 inch) en krachtigere remmen monteren. Voor een betere wegligging zijn er tevens Eibach-veren en Fox-schokdempers.

De prijs van deze klassieke restomod? vanaf 295.000 dollar kun je met Vigilante om de tafel gaan zitten. De Hellcat-versie is 15.000 dollar duurder. Voor nog eens 25.000 dollar extra krijg je die 1.000 pk. Overigens zijn de video’s waarin uitgelegd wordt heerlijk authentiek. Een Texaanse dame met houthakkers overhemd, cowboyhoed en kind op schoot. Beter wordt het niet.

Via: Carscoops.