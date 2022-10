M2 opties, kleuren, prijzen en concurrentie

We nemen even in blik in de BMW M2 opties, kleuren en andere configuratie-mogelijkheden. Oh ja, wat kost de concurrentie eigenlijk?

De nieuwe BMW M2 (G87) is vandaag onthuld. De auto is na de 1M Coupé (E82), M2 (F87) de derde in lijn van compacte coupés met een flinke motor.

Vanochtend vertelde collega Ruben Priest al het een en ander over de auto. Voor nu hebben we wat configuratie-mogelijkheden en prijs vergelijkingen voor je. Ja, de auto is namelijk al te configureren, ook op de Nederlandse BMW-site.

BMW M2 opties

Net als met de 1M en M2 is er veel minder keuze qua opties en uitvoeringen dan met de BMW M3 en BMW M4. Er is een versie met automaat of handbak. De BMW M2 is er vanaf 113.806 euro. Dat is de versie met automaat. Wil je de handbak, dan kost ‘ie meteen 118.243,90 euro!

Vervolgens de kleuren, je kan kiezen uit slechts vijf tinten: Alpinweiss III, Zandvoort Blau, Saphirschwarz, Torontorot en M Brooklyn Grau. Wit is standaard, alle andere kleuren kosten 1.050 euro extra, ook al is Zandvoortblau geen metallic lak. Er is géén BMW Individual optie. Ook qua velgen kun je niet veel kiezen. Je hebt namelijk altijd de Styling 930M-velg, voor 19 inch en achter 20 inch. Wel kun je kiezen tussen zwart (standaard) of bi-color (213 euro). Daarnaast heb je keuze tussen straatbanden of sportievere doch straatlegale sportbanden (1.014 euro extra).

Interieur BMW M2

Vervolgens kun je ‘m aankleden met diverse bekledingen. Standaard heb je een stof-alcantara combinatie (zwart). Optioneel kun je kiezen voor zwart of bruin Vernasca-leer. Extra cool is de zwarte bekleding met M-kleuren. Optioneel is er dan ook de Merino-lederen variant. Dat is niet alleen mooier dan het Vernasca-leder, je krijgt dan ook de dikke carbon schaalstoelen.

Dan zit je uiteraard meteen vast aan het M Race Track Pakket, dat 13.295 euro kost. Naast de schaalstoelen krijg je dan een carbon dak, carbon sierlijsten en het ‘M Driver’s Package’. Dat is een software-aanpassing waardoor je auto 285 km/u haalt in plaats van 250 km/u. Die optie kost los 2.795 euro, veel geld voor wat eentjes en nulletjes. Wel opmerkelijk, als je een M2 bestelt met de M-kleuren in interieur én het M Race Track Pakket, dan NOG moet je (320 euro) bijbetalen voor de M-kleuren op de gordels. Echt waar.

Prijzen concurrentie BMW M2

Dan hebben we nog eventjes de concurrentie. Wat dat betreft zijn er ook M2 opties c.q. alternatieven. Het zijn er niet veel, de spoeling wordt immers dunner en dunner.

Porsche 718 Cayman S (982C)

€ 114.100

De Porsche 718 Cayman S is Duits, compact en een coupé. Met een handbak kost deze 116.043 euro. De Cayman blijft flink achter qua vermogen, want je hebt slechts 350 pk uit de 2.5 liter boxer. Wel is de Cayman aanzienlijk lichter. De prestaties van de Porsche zijn dan ook niet heel erg anders. Zo haalt de 718 S 285 km/u zonder dat je er bij voor hoeft te betalen. Dat is niet verkeerd. De Cayman is een geweldige auto voor in de bochten dankzij de middenmotor en het lage gewicht.

Jaguar P300 R-Dynamic Black (X450)

€ 114.267

De Jaguar F-Type is de mooiste auto uit dit overzicht. Het probleem van de Jaguar is de prijsstelling. Je betaalt voor een compleet uitgeruste R-Dynamic Black 115 mille. Dan heb je wel een betere uitrusting dan de BMW M2, maar nog wel altijd de P300-motor. Dat is een 2.0 Ingenium-blok met 300 pk. Absoluut niet verkeerd, maar qua prestaties delft de Jaguar het onderspit. De 5.0 V8 in P450-configuratie is er overigens vanaf 150 mille, dus een M2 met wat opties of een Jaaaag met V8 en bloedmooie carrosserie?

Audi TT RS Coupé quattro (8S)

€ 103.549

Goedkoop in dit overzicht, duur voor wat het is. De TT RS heeft nog altijd een schitterend en hoogwaardig interieur. De motor is een absolute parel: 400 pk, 480 Nm en een zeer effectief AWD-systeem. Nog een voordeel, je bent daarmee altijd snel uit de voeten. De Audi TT RS is waanzinnig effectief. Naast bloedsnel is de TT RS ook dociel, je kan er prima elke dag mee naar je werk. Er is zelfs een achterbankje in deze Audi! Het model is echter wat ouder, terwijl de M2 juist ‘het nieuwste van het nieuwste’ is.

Ford Mustang GT (S-550)

€ 110.985

Het is eigenlijk heel erg makkelijk. Koop de Mustang. De nieuwe generatie is al aangekondigd, maar als je er nu eentje bij Ford besteld, krijg je nog de oude. Of de nieuwe generatie ook naar ons land komt, is nog niet bekend. Maar er valt veel te zeggen voor de oude. Het is een toffe kar met een dikke 5.0 V8. Eentje die veel toeren kan maken én onderin koppel heeft. Daarbij is het verreweg de best klinkende auto in dit overzicht. Perfect is ‘ie niet, maar wereldwijd kun je upgrades voor de auto krijgen en ‘m helemaal naar je eigen wens samenstellen. Daarbij is de Mustang relatief ruim én praktisch. Ja, het is veel geld voor een Mustang. Maar ook voor een C-segment auto als de M2.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (952)

€ 124.900

Toegegeven, de Alfa Romeo is ietsje duurder. Maar waarom niet? Het is een sportsedan met iets meer vermogen, een lager gewicht en veel fraaiere styling. Qua wegligging is het nog altijd een topper, qua prestaties ook. Het interieur is misschien niet op het niveau van de Duitsers, maar heel erg veel scheelt het niet. Infotainment is wel duidelijk minder, maar Apple CarPlay werkt gewoon dus wat maakt het uit? Oh, en de eerste 3 mille kun je met deze besparen, want de Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio loopt gewoon 309 km/u.

Bij BMW zelf

Dan zijn er nog de opties bij BMW zelf.

BMW M240i Coupé (G42)

Natuurlijk, de M240i is veel minder spectaculair, maar met sinds kort ook met achterwielaandrijving verkrijgbaar. Die uitvoering kost 77.376 euro. Dan houd je dus iets over voor een paar eventuele upgrades.

BMW M440i Coupé (G22)

De M440i Coupé is een maatje groter. Ja, die heeft een moeilijk lelijke neus maar wel een fraaie daklijn en een ruimer interieur. Deze kost 85.985 euro. Ook aanzienlijk minder dus.

BMW Z4 M40i Roadster (G29)

Als je per se een compacte tweedeurs wil, dan is de BMW Z4 M40i Roadster ook een leuk alternatief. Deze is onlangs opgefrist en kost 87.128 euro. Natuurlijk, iets minder potent maar het is niet een extreem verschil.

BMW M3 en M4 (G80 en G82)

Dan de olifanten in de kamer. En nee, dat bedoelen we niet vanwege de opmerkelijke neuzen. De goedkoopste M2 Coupé kost 113.806 euro. Echter, met handbak ben je al 118.243 euro kwijt. De BMW M3 met handbak kost 123.063 euro (en dan heb je ook nog eens 20 pk extra) .

De M4 Coupé met handbak kost 127.298 euro. In Nederland is het verschil tussen deze auto’s heel erg klein vanwege de enorme CO2-belasting. Het is voornamelijk een hele hoop CO2-taks. In andere landen is de M2 aanzienlijk goedkoper.

