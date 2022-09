Vandaag strafeis in zaak doodgereden motoragent

In de zaak rond de doodgereden motoragent in Rotterdam komt het vandaag tot de strafeis.

Het is een zaak die velen in Nederland bezighield. En nog steeds houdt ook. De zaak van de doodgereden motoragent Arno de Korte. Die werd door een vrachtwagen aangereden en honderden meters meegesleurd toen hij deze staande wilde houden voor een simpele controle.

Op zich zou dit het recept kunnen zijn voor een noodlottig ongeval, ware het niet dat de bestuurder van de vrachtwagen Willem M. (ook wel Edwin genoemd) niet helemaal zuiver op de graat was, om het maar even eufemistisch te zeggen. Willem heeft namelijk een verleden met ‘ongelukken’ in zijn vrachtwagen.

Strafeis in zaak doodgereden motoragent

Willem/Edwin gebruikte zijn truck in het verleden namelijk vaker als wapen. En ook politiemensen moesten het ontgelden bij dit figuur. Zo reed hij al eerder een motoragent aan en die moet nu verder leven met 1 arm minder.

Ook reed Willem M. een vrouw dood met zijn vrachtwagen, al werd hij daarvoor niet vervolgd. Zijn vrachtwagen was steevast te zwaar beladen en boetes zouden hem naar eigen zeggen niet stoppen. Bovendien had hij gepocht dat hij de eerste politieagent die hem zou willen controleren zou doodrijden.

En dat gebeurde…

Willem M. reed meerdere mensen dood

Op die fatale 7e juli vorig jaar wilde Arno de Korte een babbeltje maken met Willem/Edwin en gaf hem een stopteken. Maar in plaats van te remmen, gaf de trucker een flinke dot gas en sleepte de motoragent honderden meters mee. Hij accelereerde van 45 tot 71 kilometer per uur toen hij dit deed. De agent moest deze actie met de dood bekopen.

Het OM heeft eerder al aangegeven niets te zien in doodslag, maar wil de vrachtwagenchauffeur vervolgen voor moord. Oftewel, het ombrengen van een persoon met voorbedachte rade. En dat lijkt het met alle bovenstaande feiten en bewijzen ook wel te zijn.

Vandaag komt het OM met de strafeis. En aangezien die niet om doodslag, maar om moord draait, kan die weleens flink oplopen. Maar ja. Hoe lang dit figuur ook vastzit, Arno krijgen we er niet mee terug.

En dat is toch het meest trieste van dit verhaal.

Foto via NOS.nl