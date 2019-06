Dit zijn 9 concurrenten van de Cayman 718 GT4

Een auto die een beetje tussen wal en schip dreigt te vallen.

Vorige week bracht Porsche ons het heugelijke nieuws dat er twee snoepjes aan hun modelrange worden toegevoegd, de 718 Boxster Spyder en 718 Cayman GT4. Deze auto’s zijn gebouwd met de liefhebber in het achterhoofd. Het is eigenlijk een soort ‘GT3’-light. Het team van Andreas Preuninger heeft zich bezighouden met de auto’s, maar het budget was niet oneindig. Zo zit er geen speciale ‘sportmotor’ in de GT4, zoals bij de GT3 wel het geval is. Ook is het onderstel minder hardcore, alhoewel het zeker een stap vooruit is ten opzichte van de reguliere modellen. Het zou weleens de laatste der mohikanen kunnen zijn. Wij van Autoblog stoppen het imaginaire budget van 155.000 euro in de koffer en gaan shoppen bij de betere automerken. Dit is wat we vonden:

Porsche 718 Cayman GT4 (981C)

€ 151.000

Het snoepje van de range. Althans, de auto voldoet ongeveer aan alles wat puristen kunnen eisen van een auto. Een atmosferische motor met zes cilinders in boxeropstelling, achterwielaandrijving, een sperdifferientieel en een handbak. Wat de prijs ook is: deze auto is zijn geld in principe altijd waard. Simpelweg omdat de 718 Cayman GT4 geen gelijke kent. Maar als je zo’n anderhalve ton kunt stukslaan op een auto, is het dan wel de enige juiste keuze? Moet je automatisch kiezen voor de 718 Cayman GT4, of zijn er ook andere gegadigden?

BMW M4 Coupé Competition (F92)

€ 134.452

Natuurlijk, de 718 Cayman GT4 is net nieuw en de M4 gaat al een tijdje mee. Waarom dan voor dit model kiezen? Omdat de BMW M4 een geweldige allrounder is. In dit lijstje is het de fijnste auto om dagelijks mee door het verkeer te kachelen. Op de Autobahn knal je met gemak mee op de linkerbaan. Tijdens een trackday stelt ‘ie overigens ook absoluut niet teleur. Kortom, deze auto kan bijna alles goed. Perfect voor als het je enige auto is. Wat dat betreft is de prijs van 135 mille niet eens zo gek hoog. Natuurlijk, het is onnoemelijk veel geld voor een auto die aanvankelijk een ton kostte, maar in het geval van de M4 krijg je daar serieuze hardware voor terug in de vorm van 450 pk, een veel betere onderstel en keramische remmen.

BMW i8 Coupé (I12)

€ 150.681

Raar maar waar: de Cayman GT4 en BMW i8 hebben een paar enorme raakvlakken. Beide zijn Duits, beide hebben een middenmotor, beide zijn premium en beide kosten anderhalve ton. Daar houdt het met de overeenkomsten wel op. Met name vanuit technisch opzicht konden de verschillen niet groot zijn. Kijk, de Porsche heeft de meest recente update op het gebied van ‘ouderwetse’ technologie. De BMW i8 heeft een inmiddels iets verouderde versie van moderne technologie. Er zijn genoeg redenen om voor de BMW i8 te kiezen. Je kan er emissievrij mee rijden en het design is nog altijd zeer bijzonder: alsof je in een concept car rijdt. Wel is het iets teveel een twijfelaar: of BMW had ‘m volledig elektrisch moeten maken of er juist een zes-in-lijn in moeten lepelen.

Chevrolet Corvette Stingray Coupé (C7)

€ 158.749

Voor deze moet je snel zijn, want heel recent bereikte het nieuws dat de levering van de Corvette binnenkort wordt gestaakt. De zevende generatie Corvette is een briljante iteratie. Het is voor het eerst dat de ‘standaard’-Corvette al meer dan capabel is om de concurrentie het vuur aan de schenen te leggen. Op het gebied van handling is het echt een bijzonder geslaagde auto. Die motor is een waar kunstwerk: licht, compact, klein, koppelrijk, veel vermogen en een glorieuze sound. Natuurlijk, het interieur is niet zo strak als een Audi, maar daar koop je een Corvette ook niet voor. Het is overigens veel minder storend dan voorheen. Het is nu gewoon prima, in plaats van storend.

Jaguar F-Type V6 R-Dynamic Manual (X152)

€ 137.145

De mooiste in dit overzicht is natuurlijk de Jaguar F-Type. In een tijd waar auto’s voorzien worden van teveel lijntjes, frutsels, ledjes, rare bicolor wielen, chromen ‘hockeysticks’, gekke lichtbalken en mega grote grilles, is de Jaguar F-Type een verademing. Wat dat betreft is het een enorme zonde dat Ian Callum ermee stopt bij Jaguar. Tot zover credits voor de ontwerper. Hoe heeft Mike Cross (chef technische ontwikkeling) het gedaan? Op zich goed. De F-Type in deze configuratie is behoorlijk old-school en zo voelt hij ook aan. Je moet nog een beetje werken en de sensaties zijn ietwat rauw en ongefilterd. Ook best wel uniek: die handbak vergt een beetje kracht, de koppeling eveneens. Alleen achterwielaandrijving hoort natuurlijk bij zo’n auto. Die V6 is op zich voldoende sterk, maar hij klinkt veel indrukkender dan dat de prestaties zijn. Misschien even langs Arden voor een kleine performancekuur. Daarna is ‘ie perfect.

Mercedes-AMG GT (C190)

€ 160.552

Dat de Jaguar al een tijdje meegaat, kun je zien aan de Mercedes-AMG GT. Die oogt net even wat frisser. Met name als je de specsheets naast elkaar legt. Dit is het model zonder ook maar één toevoeging. Dat zorgt voor een zeer geslaagd uiterlijk: normale wielen, geen spoilers, strepen of enorme stortkokers als uitlaten. De basisvorm van de AMG GT is absoluut fraai te noemen. Niet zo mooi als de Jaguar, maar het scheelt niet veel. De reden om voor de AMG GT te kiezen is de hardware. Voor iets meer dan een Cayman GT4 heb je een heuse AMG V8 met 476 pk en 600 Nm. In 4 seconden knalt dit apparaat naar de 100 km/u en op de Autobahn haal je met gemak 300 km/u. Mocht je de prestaties op een gegeven moment tegen vinden vallen, dan kun je naar Brabus of Vaeth. Zij kunnen zonder al teveel problemen 600 pk voor je extraheren.

Porsche 911 Carrera S Coupé (991)

€ 156.700

Misschien wel de grootste concurrent van de Cayman GT4 is de Porsche 911 Carrera S Coupé. Natuurlijk zien we meteen dat de 911 in deze uitvoering minder puristisch is dan de 718 Cayman GT4. Dat heeft overigens ook zijn voordelen. De 911 Carrera S is een stukje praktischer dankzij die achterbank. Ook heeft de motor aanzienlijk meer koppel en staan de prestaties op een hoger niveau. Ja, de auto is vooralsnog alleen met PDK te verkrijgen, maar dat is wel even de allerbeste automaat in de business. De tijden van slome viertrapsautomaten en sequentiële bakken liggen inmiddels heel ver achter ons. Prijstechnisch moet je in Nederland altijd voor de 911 kiezen, eigenlijk. De Cayman is dankzij de hoge uitstoot onrealistisch duur in Nederland. Voorbeeld: in Duitsland kost een 911 Carrera S 120.000 euro. De 718 Cayman GT kost in Duitsland 96.206 euro. Ofwel, een kleine 25 mille minder dan een 911. In Nederland is het niveau gelijk. Die 25 mille mag de Porsche dealer direct doorlezen naar de firma Fiscus Nederland NV.

BMW M2 Competition Coupé

€ 99.995

Klein, compact en héél sportief. De Cayman GT4 heeft wat dat betreft een enorme concurrent in de vorm van de BMW M2 Competition Coupé. Natuurlijk is er een verschil: de Cayman is een raszuivere sportwagen en de M2 is een ‘gemaakte’ sportcoupe. Maar als je kijkt naar de ingrediënten, dan heeft BMW uitstekend werk verricht. De M2 is ietsje praktischer dan de Cayman dankzij een achterbankje en een bruikbaardere kofferruimte. Qua prestaties ontlopen de twee elkaar niet heel erg. Volgas zal de Cayman wellicht ietsjes sneller zijn, maar onderin is de S55 in de BMW beter bij de les. Mocht je plannen hebben om de auto een beetje te kietelen zit je bij de Cayman vrij snel op de limiet, terwijl de zescilinder uit de M2 Competition enorme reserves heeft. Maar zijn prijs is wel de grootste dolk in de rug van de Cayman GT4: het scheelt gewoon 50 mille. Kijken we naar 2011, dan betaalde je voor een 1M Coupé (E8X) zo’n 83 mille en 92 mille voor een Cayman R. Nu is het 100 mille en 150 mille.

Lotus Exige 410

€ vanaf 105.484

Tsja, als het gaat om ongefilterde sensaties, dan is de Lotus Exige al sinds 2000 hofleverancier. De Exige is in de tussentijd redelijk wat kilootjes aangekomen – zeker voor een Lotus – maar nog altijd is de auto bovengemiddeld licht, vooral als je realiseert dat de sportwagen meer dan twee keer zoveel power heeft als voorheen. De prijs van 105 mille geldt voor de 350 pk sterke Exige. Daarmee kun je de Cayman uitstekend van repliek dienen. Voor 150 mille kun je vast een leuke Exige 410 of 430 samenstellen. Zeker tijdens trackdays kun je het met gemak véél sterkere auto’s heel erg lastig maken. En in een Lotus ben je veel cooler dan in een Porsche.

Porsche 718 Cayman GTS (982C)

€ 113.100

Jaja, deze heeft voor dit geld slechts een viercilinder en een automaat. Overigens kun je de handbak ook bestellen. Ondanks dat het een vierpits boxer is, is er met de prestaties van de 718 Cayman GTS niets mis. Integendeel. De 2,5-liter boxermotor levert een gezonde 365 pk en 430 Nm. Gezien het relatief lage gewicht (1.380 kg is niet zoveel anno 2019) zijn de prestaties meer dan uitstekend. Ook heeft de motor enige reserves, bij TechArt (toch een hoog aangeschreven bedrijf) maakt er 415 pk van. En dan nog houd je 40 mille in je achterzak. Dat is, ook voor een aspirant Porsche koper, een hele hoop geld voor ‘geluidsbeleving’.