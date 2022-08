BMW M2 xDrive komt de lol verpesten

Zou jij een M2 xDrive overwegen? Toch meteen de handbak met RWD, nietwaar?

Samen met @bart1976 zitten @jaapiyo en ondergetekende constant op Marktplaats, mobile.de of Ebay Kleinanzeigen. Op zoek naar de ene mooie parel met niet te veel kilometers, correct onderhoud en slechts 1 of 2 voormalige eigenaren.

Het grappige is natuurlijk dat de meest ‘pure’ varianten het meest geliefd zijn, terwijl ze nieuw het goedkoopste waren. Een Porsche 911 Carrera Coupé met handbak is gebruikt meer waard dan een Porsche 911 Carrera 4 Cabriolet met automaat.

Een ander dingetje dat je eigenlijk niet wil zien is een sportieve BMW met xDrive. Je hebt al de aandrijving op de correcte wielen, waarom een omslachtig systeem met as onder het blok voor die ene keer wintersporten?

Premium achterwielaandrijving

We verwachten dat het met de M-producten niet anders gaat zijn. De meeste M-modellen M5, M8, X3M, X4M, X5M en X6M hebben standaard vierwielaandrijving. Bij de M3 sedan en M4 Coupé is het optioneel, de M3 Touring en M4 Cabriolet hebben standaard xDrive.

We dachten dat de nieuwe BMW M2 Coupé enkel en alleen premium achterwielaandrijving zou krijgen, maar niets is minder waar! Dat meldt Bimmerpost.

De BMW M2 van de G87-generatie zou volgens verkregen documenten (ter inzage op hun website) leverbaar worden met xDrive. Althans, BMW is er mee bezig. Dat hoeft niet 100% te betekenen dat de auto ook daadwerkelijk op de markt komt, overigens. BMW werkt soms wel vaker aan projecten die uiteindelijk het productiestadium niet halen, zoals deze vier CSL-modellen.

BMW M2 xDrive

In principe past het niet bij het type auto. De BMW 2 Serie Coupé is een beetje de laatste auto in zijn soort die nog vrij eenvoudig is qua opzet. Een M2 met een extra zware aandrijflijn is dan een beetje tegenstrijdig. Qua gewicht en kosten kom je dan wel heel erg dichtbij een M3 of M4.

Vroeger moest je met xDrive altijd erg voorzichtig doen als je tuningsplannen had. Het AWD-systeem was dan vaak de zwakke schakel. Daar hoef je nu niet bang voor te zijn, want het AWD-systeem kan nu 1.300 Nm halen.

