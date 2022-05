Ook niet te versmaden: BMW M3 50 Jahre

In tegenstelling tot de M4 50 Jahre die we vanochtend lieten zien, is de M3 50 Jahre wél gelimiteerd.

Bij BMW zijn ze niet vies van een jubileummodelletje. Er zijn al de nodige 30 Jahre-, 35 Jahre- en 40 Jahre-uitvoeringen geweest. Nu BMW M een halve eeuw bestaat kon je op je vingers natellen dat er een 50 Jahre-uitvoering zou komen. En jawel, die onthulde BMW vandaag.

Een halve eeuw is niet niks, dus BMW heeft niet één maar twee jubileum-edities: de M3 50 Jahre en de M4 50 Jahre. De M4 lieten we vanochtend al zien, maar de M3 nog niet. Die is stiekem ook niet relevant voor ons, omdat die alleen voor de VS en Canada is.

Toch willen we jullie de plaatjes niet onthouden. BMW heeft voor dit speciaaltje namelijk ook een aantal bekende historische kleuren teruggehaald. Net als bij de M4 50 Jahre is het dus een feest der herkenning, maar dan met andere kleuren.

Op de M4 van vanochtend zagen we al Imola Rot, de iconische kleur van de allereerste M3. Op de M3 50 Jahre krijgen we nu nog twee bekende kleuren te zien. Deze zijn weer geïnspireerd op andere generaties M3. De E36 is vertegenwoordigd middels de kleur Techno Violet, terwijl we de kleur Interlagos Blau kennen van de E46.

Net als ‘onze’ M4 50 Jahre krijgen ook de Amerikanen standaard de nodige extra’s op hun BMW M3 50 Jahre. Het jubileummodel wordt onder meer voorzien van een carbon splitter, carbon spoiler en carbon/titanium uitlaateindstukken. Onderdelen die trouwens ook te bestellen zijn uit de M Performance-catalogus.

De opschriften op de instaplijsten en de plaquette op de middenconsole kun je dan weer niet bestellen op een normale M3. Net zo min als de historische kleurtjes. Naast de getoonde kleuren kunnen de Amerikanen ook nog kiezen uit Feuer Orange (van de E92) en Limerock Grau (van de F80).

M4 50 Jahre: niet gelimiteerd M3 50 Jahre: wél gelimiteerd

Leuk voor de restwaarde: de M3 50 Jahre wordt in een gelimiteerde oplage van 500 stuks gebouwd. Bij de M4 50 Jahre voor Europa rept BMW met geen woord over de oplage. Waarschijnlijk probeert BMW er daar gewoon zoveel mogelijk van te slijten. Als je echt iets speciaals wilt kun je dus beter een M3 50 Jahre importeren uit de VS.