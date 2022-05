Ferrari: ‘Mercedes is het Ferrari van vorig jaar’

Binotto is na de GP van Spanje nog niet bang voor Mercedes.

Met de start van het nieuwe seizoen was Mercedes toch wel dé grote verrassing. In negatieve zin welteverstaan. De dominantie van Das Haus was vorig jaar al doorbroken, maar dit jaar is Mercedes opeens helemaal nergens meer. Veel mensen hadden het team daarom al afgeschreven, maar dat was misschien iets te voorbarig.

Mercedes bracht belangrijk updates aan de vloer mee naar Barcelona en dit wierp zijn vruchten af. Tijdens de vrije trainingen werd al duidelijk dat Mercedes het gestuiter een stuk beter onder controle had. Uiteindelijk zetten ze ook in de race een net resultaat neer met Russell op het podium. Lewis werd knap vijfde, nadat hij moest pitten vanwege schade.

Op het podium van Russell is het een en ander af te dingen, maar toch was het een lekker weekend voor Mercedes. Moeten Ferrari en Red Bull al bang worden…? Binotto is in ieder geval nog niet bang voor Mercedes, zo blijkt uit een interview met Sky Sports.

Weliswaar feliciteert hij Mercedes met de vooruitgang die ze geboekt hebben, maar hij zet ook meteen de resultaten in perspectief. Hij merkt namelijk even fijntjes op dat Mercedes meer dan 30 seconden achter Red Bull zat tijdens de race. Binotto voegt er vervolgens aan toe dat het gat met Leclerc misschien wel 40 seconden zou zijn geweest.

Binotto rekent vervolgens even dat uit dat dit neerkomt op zes á zeven seconden per ronde. “Het is net als Ferrari vorig jaar,” aldus de teambaas van Ferrari. Met andere woorden: ze hebben weinig te vrezen van Mercedes.

Ferrari was vorig jaar uiteindelijk best of the rest, maar tegen Mercedes en Red Bull waren ze compleet kansloos. Het gat met Red Bull was aan het eind van het seizoen 262 punten. Is dit ook het lot wat Mercedes te wachten staat dit seizoen? Of worden ze de straks de derde hond die er met het been vandoor gaat?